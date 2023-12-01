Il gioco dazzardo in Italia: sviluppi e numeri di un fenomeno in forte ascesa

01/12/2023 - 02:00



Il settore del gioco d’azzardo in Italia è in continua crescita. Le statistiche dimostrano che negli ultimi due anni abbiamo assistito a un incremento vertiginoso del volume d’affari generato dal gambling.

Dal 2021 al 2023 c’è stato un aumento del 21%, per un totale di 111 miliardi di spese annue. Da un lato gli effetti del covid hanno ridotto la percentuale di gioco “fisico”, per il quale sia a livello nazionale sia regionale si è registrato un crollo fin sotto il 40% del totale. I centri scommesse e casinò fisici hanno subito una notevole flessione con il lock-down, e in tanti non hanno riaperto.

In compenso hanno preso piede i casinò online. Secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, riferiti al 2021, nel Lazio la 'raccolta' ammonta a 4 miliardi e 412 milioni di euro.

Sicuramente la pandemia è stato un propulsore per lo sviluppo del gioco online, siti web di gambling (come Eurobet, Starcasino e Leovegas) permettono ai giocatori di accedere in modo sicuro a migliaia di slot disponibili sulle loro piattaforme, aumentando così il senso di fiducia e la voglia di giocare senza uscire da casa, a qualunque ora e su qualunque tipo di gioco, con interfacce accattivanti e coinvolgenti.

Le regioni dove si gioca maggiormente nei punti fisici, sono: la Lombardia (7.204 milioni), la Campania (4.349 milioni), il Lazio (3.902 milioni), l’Emilia Romagna (3.058 milioni) e il Veneto (2.961 milioni).

I NUMERI NEL LAZIO

Secondo il “Libro blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato” il Lazio è una delle regioni d’Italia con una maggiore propensione al gioco. Mentre a Roma il gioco fisico ha ancora le sue roccaforti, nell’intera regione la percentuale del gambling online ammonta a un giro d’affari di circa un miliardo e 250 mila euro (circa 1200 euro a persona).

Considerando l'ultimo bimestre del 2021, nel Lazio i giocatori hanno puntato oltre 1 miliardo e 254mila euro. Tra i giochi online più frequenti spiccano le scommesse: sportive (31%), su eventi (26%) e ippiche (16%). In diminuzione del -12%, invece, i giocatori di poker online.

Il GIOCO ONLINE

In questo scenario, la raccolta da gioco d’azzardo in Italia continua a crescere: 35.026,47 miliardi di euro spesi solo nel primo trimestre del 2023, in Italia il volume complessivo del gioco annuo nel 2022 è stato pari a 135.934,55 miliardi di euro.

I motivi per cui i casinò online hanno tanto successo sono molteplici, dai bonus di benvenuto ai jackpot sicuri, dalla possibilità di accesso omnicanale alle molteplici possibilità di pagamento.

Secondo una ricerca sui migliori casinò online, i giocatori hanno diverse abitudini di gioco rispetto a sesso ed età. Il 28% di chi gioca sono donne, il 72% sono uomini. I più giovani, tra i 25 e i 35 anni, preferiscono i giochi di carte come il blackjack. Gli over 50 preferiscono le scommesse sportive.

In Italia il gioco d’azzardo è regolamentato e questo permette sempre di più a tutti i giocatori di sentirsi sicuri quando scelgono di scommettere nei casinò live o quelli online.

In effetti legalizzare il settore del gambling ha permesso di arginare una serie di situazioni illegali gestite dalla criminalità, come il riciclaggio.

Alcuni teorizzano che lo sviluppo del gioco online sia ai suoi massimi, ma in realtà con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e di altre soluzioni ai problemi che esistono oggi a causa della mancanza di interazione sociale umana all’interno dei giochi, si prevede che i confini tra realtà e virtuale diventeranno ancora più labili.

La prossima frontiera probabilmente sarà probabilmente il Metaverso dove il confine tra fisico e online sarà sempre meno evidente.