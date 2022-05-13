Il futuro delledilizia è green

Ledilizia sostenibile in evidenza in tutti i Punti Vendita Orsolini dal 1 al 31 maggio

13/05/2022 - 20:22



VIGNANELLO - Si svolgerà dal 1 al 31 maggio la Festa dell’Edilizia di Orsolini, una delle realtà indipendenti più importanti del panorama della distribuzione specializzata di materiali edili e interior design in Italia.

Dopo il successo della Festa della Termoidraulica di marzo, è ora il turno delle imprese edili e dei professionisti dell’edilizia a cui è stata dedicata un’inedita iniziativa che vedrà coinvolti tutti i 30 punti vendita Orsolini in Lazio, Umbria e Abruzzo.

Un mese intero di promozioni dedicate alle imprese edili, che oggi stanno vivendo una intensa ripresa delle proprie attività. «L’edilizia sta vivendo un momento storico importante – racconta Giuseppe Belli, responsabile settore professional di Orsolini – e dopo quasi 20 anni di stallo il settore delle ristrutturazioni vive una nuova ripresa che siamo pronti a cavalcare, supportando le nostre imprese partner da ogni punto di vista. Per questo abbiamo dedicato al settore dell’edilizia sostenibile delle offerte commerciali con forti sconti sui prodotti altamente tecnologici e ad alta efficienza. Il nostro impegno in questa fase di incertezza è quello di offrire prezzi calmierati senza aumenti per tutto il mese di Maggio.

Grazie agli incentivi e ai diversi bonus, il mercato della ristrutturazione ha registrato un segno positivo e per sostenere ulteriormente le imprese costruttrici, che scelgono Orsolini come partner strategico dei propri progetti, è stato selezionato un catalogo di prodotti di edilizia sostenibili ed innovativi indispensabili, proposti nel mese di maggio con sconti e prezzi bloccati: cartongesso, rasanti, mattoni, tegole ma anche guaine impermeabilizzanti e pavimentazioni per esterno.

«L’iniziativa non si limita solo a promozioni e offerte ma anche a momenti di incontro per premiare le imprese più fedeli e importanti, eventi di gran pregio ai quali parteciperanno oltre 2.000 imprese. – aggiunge Giulia Orsolini - Sono momenti di incontro preziosi per creare sinergie tra i diversi attori della filiera edile: distributori di materiali, imprese di costruzioni, artigiani e architetti. Lo scopo della nostra iniziativa è rendere i nostri clienti soddisfatti e felici di venire da Orsolini».

Testimonial d’eccezione sarà Maurizio Battista, volto noto della comicità italiana che accompagnerà con un sorriso tutta la campagna di comunicazione Orsolini che si dispiegherà sul territorio con circa 700 affissioni in Lazio, Umbria e Abruzzo, passaggi radiofonici su radio regionali e online.

«La Festa dell’Edilizia – conclude Giuseppe Belli – è un inno all’innovazione e all’investimento delle risorse per l’efficientamento del patrimonio immobiliare. Il mondo sta andando in questa direzione ed uno dei modi migliori per risparmiare sulle bollette e non disperdere l’energia è costruire usando tutte le innovazioni che la ricerca tecnologica mette a disposizione».

Per visualizzare tutte le offerte CLICCA QUI