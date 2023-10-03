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'Il consenso dei nuovi iscritti ci ripaga della nostra attività politica'
Massimo Giampieri: 'Ottimi risultati per il tesseramento 2023. Siamo il perno della coalizione di centrodestra'
Alessandra
03/10/2023 - 06:06
di Alessandra Sorge

'Il consenso dei cittadini ci ripaga della nostra attività politica'
Massimo Giampieri: 'Ottimi risultati per il tesseramento 2023. Siamo il perno della coalizione di centrodestra'
VITERBO - Aumenta il consenso per Fratelli d'Italia nella Tuscia. Allo scoccare della mezzanotte di sabato 30 settembre si è chiusa la campagna di adesioni del partito e, un po' come nel resto d'Italia, anche nella  provincia di Viterbo i numeri sono in crestita. Un più 22% rispetto allo scorso anno e quasi 1900 iscritti, fino a ieri, con i dati non ancora definitivi
'Merito di una presidente del consiglio credibile nel suo ruolo istituzionale e un'azione di governo che i cittadini sentono più vicina ai propri bisogni e ai propri interessi - ha commentato Massimo Giampieri, coordinatore provinciale -. Nella provincia di Viterbo, con la nascita di nuovi circoli e l'ingresso in Fratelli d'Italia di numerosi nuovi consiglieri comunali, il nostro partito continua a crescere sano e a radicarsi sempre più nel territorio'.
Forte della rappresentanza al governo e in regione Lazio, il partito di Giorgia Meloni continua ad ingrossare le sue fila. E se da una parte restituisce un segnale politico sicuramente molto forte di un fronte unito e compatto, dall'altra dimostra di essere allo stato attuale il vero e proprio perno della coalizione di centro destra.
'Il consenso registrato negli ultimi mesi - continua Giampieri - deriva dal fatto che molte persone hanno creduto nel nostro operato. In tutte le sedi istituzionali abbiamo dato risposte e cercato soluzioni ai problemi che affliggono la nostra provincia. Penso, ad esempio, all'alta velocità, con la conferma della tratta Orte-Milano, che non è più sperimentale, ma che è diventata una certezza almeno per i prossimi dieci anni. E poi, ancora, ai fondi per il Giubileo, al completamento dei lavori all'ospedale Belcolle e periferici'.
Progetti conclusi e sfide ancora tutte da combattere: 'Rifiuti, ambiente, agricoltura, sanità e mondo imprenditoriale: sono questi gli obiettivi più importanti verso i quali non faremo sconti a nessuno. Questo territorio non sarà una discarica di scorie nucleari e le nostre cave non saranno riempite con tonnellate di rifiuti. Per quest'ultime ci sono progetti di riqualificazione che, nello specifico, potrebbero preservare il nostro ambiente e la nostra agricoltura, che sono due fattori fondamentali per questo territorio'.


VITERBO - Aumenta il consenso per Fratelli d'Italia nella Tuscia. Allo scoccare della mezzanotte di sabato 30 settembre si è chiusa la campagna di adesioni del partito e, un po' come nel resto d'Italia, anche nella  provincia di Viterbo i numeri sono in crestita. Un più 22% rispetto allo scorso anno e quasi 1900 iscritti, fino a ieri, con i dati non ancora definitivi


'Merito di una presidente del consiglio credibile nel suo ruolo istituzionale e un'azione di governo che i cittadini sentono più vicina ai propri bisogni e ai propri interessi - ha commentato Massimo Giampieri, coordinatore provinciale -. Nella provincia di Viterbo, con la nascita di nuovi circoli e l'ingresso in Fratelli d'Italia di numerosi nuovi consiglieri comunali, il nostro partito continua a crescere sano e a radicarsi sempre più nel territorio'.


Forte della rappresentanza al governo e in regione Lazio, il partito di Giorgia Meloni continua ad ingrossare le sue fila. E se da una parte restituisce un segnale politico sicuramente molto forte di un fronte unito e compatto, dall'altra dimostra di essere allo stato attuale il vero e proprio perno della coalizione di centro destra.

'Il consenso registrato negli ultimi mesi in provincia- continua Giampieri - deriva dal fatto che molte persone hanno creduto nel nostro operato. In tutte le sedi istituzionali abbiamo dato risposte e cercato soluzioni ai problemi che affliggono la nostra provincia. Penso, ad esempio, all'alta velocità con la conferma della tratta Roma-Milano fermata Orte, che non è più sperimentale, ma che è diventata una certezza almeno per i prossimi dieci anni. E poi, ancora, ai fondi per il Giubileo, al completamento dei lavori all'ospedale Belcolle e periferici'.

Progetti conclusi e nuove sfide che si prospettano all'orizzonte: 'Rifiuti, ambiente, agricoltura, sanità e mondo imprenditoriale: sono questi gli obiettivi più importanti verso i quali non faremo sconti a nessuno. Questo territorio non sarà una discarica di scorie nucleari e le nostre cave non saranno riempite con tonnellate di rifiuti. Per quest'ultime ci sono progetti di riqualificazione che, nello specifico, potrebbero preservare il nostro ambiente e la nostra agricoltura, che sono due fattori fondamentali per questo territorio'.




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