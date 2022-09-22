I look più iconici della regina Elisabetta

Amava indossare una ricchissima varietà di colori...

22/09/2022 - 06:27



di Martina Pedica

Per celebrare la sovrana più longeva della storia oggi, in questa rubrica, vi parlerò di quelli che sono stati i look di Elisabetta II che hanno fatto la storia. La moda della regina, dai completi pastello agli iconici cappellini, era sempre molto riconoscibile da tutti. Elisabetta amava indossare una ricchissima varietà di colori, spesso indossati sotto forma di completi a tinta unita abbinati ad una borsetta.

Secondo delle fonti, la regina avrebbe indossato questi colori così sgargianti per essere riconoscibile nella folla, per distinguersi. Invece, secondo un'altra ricerca, attraverso i vestiti la regina rispecchiava come si sentiva. Insomma, qualunque sia il motivo della sua scelta di mise coloratissime, i vestiti della regina sono divenuti iconici ed indimenticabili.

Uno dei più famosi, fu sicuramente il completo in giallo acido con decorazioni viola, in particolare il dettaglio del piumaggio sul cappello, che la regina indossò a maggio del 2018 per il Royal Wedding di Harry e Meghan. Tra i colori preferiti della regina c’era infatti il giallo, indossato in particolare per nozze e battesimi. Colori amati però, erano anche il celeste e il rosa. La regina Elisabetta adorava inoltre i colori lavanda, il blu e anche l’ultravioletto, che spesso ornava con collane di perle e spille decorative.

Un altro dei suoi abiti più celebri, fu quello indossato nell’aprile 2020 durante un discorso televisivo in merito al Coronavirus, questa volta era di un verde rassicurante, abbinato anche questo ad una spilla e ad una collana di perle. Mentre il 7 giugno del 1977 optò per un look total pink per celebrare il suo venticinquesimo anniversario al trono d’Inghilterra. Ricordiamo, inoltre, anche il look scelto durante le nozze del principe Carlo con Lady Diana, Elisabetta per questa occasione scelse un look turchese a cui abbinò dei guanti bianchi. Impossibile dimenticare poi il meraviglioso vestito bianco che indossò per il discorso al Parlamento, nel 1966. Colore che scelse anche il 15 novembre del 2006, nel giorno dell'apertura del Parlamento inglese, questa volta stupendo il pubblico per le decorazioni brillanti del lungo abito, abbinato ad una bellissima pelliccia bianca.

Nel Marzo del 2019 invece, all'inaugurazione di una mostra presso il museo della scienza, Elisabetta II indossò un abito di un color arancio in combo con dei fiori dello stesso colore, che ornavano il cappellino. Infine, ricordiamo l'abito con il quale la regina, il 20 novembre del 1947, sposò il principe Filippo; quest'ultimo fu considerato un capolavoro in seta, che presentava un ricco motivo floreale impreziosito da 10.000 perle. La regina, tra le tante cose, perciò verrà ricordata sicuramente anche come un'icona di uno stile mai banale, con un look perfetto per ogni occasione.