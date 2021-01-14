'Grazie Giuseppe, disponibilità e competenza a disposizione di tutti'

Le parole di Di Sorte

14/01/2021 - 11:19



VITERBO - Un doveroso, e quanto mai sentito, ringraziamento a Giuseppe Fraticelli per il lavoro svolto all'interno del consiglio di amministrazione di Talete in tutti questi anni, a nome mio e di tutto il comitato provinciale di Forza Italia.

Il suo percorso nell'azienda è stato netto e sempre dalla parte delle esigenze dei comuni. Lo ringrazio per lo sforzo che ha profuso nella risoluzione della vicenda Cobalb sul lago di Bolsena, lo ringrazio per aver costantemente aggiornato ed informato i sindaci sugli sviluppi del servizio idrico e per la sua disponibilità verso i cittadini e le problematiche tecniche che nel tempo si sono palesate. Giuseppe è stata una risorsa per tutti, non si è mai risparmiato.

La sua lettera di dimissioni traccia una disamina impeccabile della crisi del nostro Ambito Territoriale ed indica precise e puntuali responsabilità che mi sento di sottoscrivere in pieno. Dobbiamo ripartire proprio da quello che scrive, cercando di risolvere quelle criticità che ci hanno portato in questa situazione, sollecitando la Regione Lazio a darci risposte economiche immediate e concrete, in primis per la calmierazione tariffaria a carico delle famiglie.

Andrea Di Sorte

Commissario provinciale di Forza Italia