Grande successo per il 2° Torneo della Tuscia di Badminton a Vignanello

Il torneo, organizzato con grande cura e spirito sportivo, ha visto sfidarsi atleti di tutte le età e livelli

16/10/2025 - 10:14



VIGNANELLO – Un week-end all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione quello appena trascorso a Vignanello, dove si è svolto il 2° Torneo della Tuscia di Badminton. L’evento ha portato nella cittadina viterbese ben 82 atleti provenienti da club di Lazio, Campania, Puglia e Toscana, confermando la crescente popolarità di questo sport anche nei centri più piccoli.

Il torneo, organizzato con grande cura e spirito sportivo, ha visto sfidarsi atleti di tutte le età e livelli, in incontri avvincenti che hanno entusiasmato il pubblico presente. Le gare si sono svolte in un clima di sana competizione, con un ottimo livello tecnico e un forte spirito di fair play.

A brillare in casa, anche diversi atleti del Club Vignanellese, che hanno conquistato ottimi risultati e podi prestigiosi. In particolare, si segnalano le vittorie di:

• Francesco Micci nella categoria SM Livello A (2°Posto)

• Antonio Di Lorenzi + Samuele Di Lorenzi nel doppio DM Livello A (2°Posto)

• Alessandro Lupi+ Marco Pugliesi nel doppio DM Livello A (3°Posto)

• Luca Cappella nella categoria SM Livello B (1°Posto)

• Chiara Provvedi nella categoria SF Livello A (3°Posto)

• Matteo Marini nella categoria SM Livello C (3°Posto)

• Francesco Di Lorenzi e Lorenzo Poli nella categoria SM Livello U15 (3°Posto)

• Alessio Pugliesi+ Matteo Marini nel doppio DM Livello C (3°Posto)

• Francesco Di Lorenzi + Vincent Miraslov Ivanecky Leal nel doppio DM Livello U15 (3°Posto)

• Francesco Di Lorenzi + Sherya Roy nel doppio DX Livello U15 (3°Posto).

Un risultato che conferma l’ottimo lavoro portato avanti dal club locale, sempre più punto di riferimento nel badminton laziale.

Momento culminante del weekend è stata la cena conviviale di sabato sera, ospitata nella suggestiva cantina “Angeli Custodi”. Atleti, accompagnatori, staff e amici del badminton si sono ritrovati per condividere risate, racconti e il piacere dello stare insieme, al di là della competizione.

Un ringraziamento speciale va al presidente del Club Vignanellese, Lutz Gunter Bernhardt, il vero motore dell’iniziativa. Con la sua passione instancabile è riuscito a trasformare il torneo in una vera festa dello sport, coinvolgendo atleti, volontari e tutta la comunità locale.

Gli organizzatori si sono detti pienamente soddisfatti della riuscita dell’evento: “È stato un fine settimana meraviglioso. Tutto è andato nel migliore dei modi, abbiamo avuto una grande partecipazione e, soprattutto, ci siamo divertiti tutti.”

Il 2° Torneo della Tuscia ha confermato Vignanello come una tappa importante nel calendario sportivo del badminton nazionale. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di crescere ancora e far conoscere sempre di più questo splendido sport.

Si ringraziano per la riuscita della manifestazione: AVIS Vignanello, PRO LOCO Vignanello, Cantina Viticoltori dei Colli Cimini e il Comune di Vignanello.