Grande partecipazione per larrivo della Madonna di Loreto nella Tuscia

Le tappe a Gallese e Civita Castellana fanno parte della Peregrinatio Mariae lungo la Via Lauretana

08/10/2025 - 19:14



CIVITA CASTELLANA - Grande partecipazione di fedeli e cittadini nelle tappe di Gallese e Civita Castellana per la Madonna di Loreto, arrivata oggi, mercoledì 8 ottobre 2025.

In tanti, provenienti per anche dai comuni limitrofi, hanno voluto rendere omaggio alla statua della Madonna di Loreto, accompagnata dalle rappresentanze diocesane e dalle autorità religiose e civili.

La Peregrinatio Mariae lungo la Via Lauretana è iniziata lo scorso 3 ottobre dal Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, la sacra effigie è giunta a Gallese alle ore 15, dove è stata accolta da una folla commossa e devota fuori dall’Arco della città. La processione, accompagnata da canti e preghiere, ha condotto la statua fino alla Concattedrale di Santa Maria Assunta, dove si è tenuta la liturgia della parola e l’unzione degli infermi, presieduta da monsignor Terzilio Paoletti, vicario generale della diocesi.

Alle 16.30 i fedeli hanno recitato insieme il santo rosario, al termine del quale si è svolto l’atto di consacrazione della città di Gallese alla Beata Vergine di Loreto, accolto con profonda emozione dalla comunità locale.

Successivamente, la statua ha proseguito il suo cammino verso Civita Castellana, dove è giunta alle 17.30 in piazza G. Matteotti. Anche qui una grande folla di fedeli ha accolto la Madonna con canti e applausi, partecipando alla processione fino alla Cattedrale di Santa Maria Maggiore.

Alle 18.30 la Santa Messa dal Vescovo Mons. Marco Salvi e in serata, dalle 21, si svolgerà la veglia mariana, che ha visto una significativa presenza di giovani, famiglie e confraternite, uniti nel segno della devozione e della fede.

Domani, giovedì 9 ottobre, la Peregrinatio proseguirà verso il Santuario di Maria Santissima ad Rupes di Castel Sant’Elia, dove sono previste l’accoglienza e la recita del santo rosario, per poi raggiungere Rignano Flaminio dove sarà celebrata la Santa Messa.

Nella stessa giornata, presso la Curia vescovile di Civita Castellana, alle 10.30 si terrà la presentazione del volume “L’Antica Via Lauretana: itinerario sì corporale, come spirituale da Roma a Loreto” a cura dell’architetto Giacomo Alimenti, seguita dall’illustrazione del progetto di valorizzazione e recupero del tratto laziale della Via Lauretana e dalla sottoscrizione dell’accordo tra gli enti.

“La Peregrinatio Mariae – ha dichiarato Renato Paoletti, presidente del tavolo di concertazione per la Via Lauretana – rappresenta un segno forte di unità ecclesiale e territoriale. Lungo la Via Lauretana, storia e fede si intrecciano da secoli: riportare la statua della Madonna di Loreto in questo pellegrinaggio verso Roma significa restituire centralità a un percorso che è memoria viva del legame tra le comunità locali e la Santa Casa. È un’occasione unica per rafforzare la collaborazione tra Chiesa, istituzioni e cittadini, affinché la Via Lauretana possa continuare a essere non solo un cammino di fede, ma anche un volano di crescita culturale e sociale per i territori attraversati.”

Il percorso della Peregrinatio Marie

Il pellegrinaggio comprende venti tappe attraverso tre regioni – Marche, Umbria e Lazio – partendo dalla Santa Casa di Loreto fino a Roma. Dopo aver attraversato Recanati, Macerata, Tolentino, Camerino, Colfiorito, Foligno, Montefalco, Spoleto, Terni, Narni, Otricoli, Magliano Sabina, Gallese, Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Rignano Flaminio, Castelnuovo di Porto, Riano e Prima Porta, la statua raggiungerà la Chiesa di San Salvatore in Lauro nella Capitale.

Qui, sabato 11 ottobre, è prevista l’accoglienza e la celebrazione eucaristica con i vescovi delle diocesi attraversate, seguita nel pomeriggio dall’apertura del Giubileo della Spiritualità Mariana, con celebrazioni e iniziative che proseguiranno fino a domenica 12 ottobre.

La Peregrinatio Mariae si concluderà con la Santa Messa presieduta dal Santo Padre in Piazza San Pietro, culmine del Giubileo della Spiritualità Mariana.