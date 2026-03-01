Gasparri a Viterbo: 'La politica non è improvvisazione, servono studio e competenza'

Il capogruppo di Forza Italia al Senato inaugura il corso di formazione azzurro

01/03/2026 - 19:30



VITERBO - Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo al corso di formazione azzurro in corso a Viterbo, ha detto: 'Credo che la politica, come qualsiasi altro lavoro, richieda studio, competenza e specializzazione. È vero che, per principio democratico e costituzionale, è aperta a tutti: ogni cittadino può partecipare e fondare un partito. Ma chi decide di impegnarsi dovrebbe prima chiedersi con onestà se è davvero preparato e all'altezza del compito.

Sono favorevole al contributo della società civile, ma non considero un merito dire 'non ho mai fatto politica'. Se il mio dentista mi dicesse di non aver mai curato un dente, mi rivolgerei a un altro. Per questo il corso di formazione che inizia oggi, organizzato da Stefania Craxi, è un'iniziativa importante. Anche il confronto e la condivisione delle esperienze sono momenti fondamentali di crescita. Ringrazio poi la sindaca di Viterbo Frontini, così come il Presidente della provincia Romoli, l'Onorevole Battistoni e il Ministro Paolo Zangrillo. Mi auguro che questa tre giorni sia utile non solo nei contenuti, ma anche nelle relazioni. I movimenti politici devono essere moderni e presenti online, ma non possono rinunciare al valore dell'incontro e della presenza fisica'.