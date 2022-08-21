Frecciarossa a Orte, un anno più opzione di altri sei mesi

E' quanto prevede l'accordo tra Regione e Trenitalia per il servizio sperimentale

21/08/2022 - 07:46



ORTE - Un anno più opzione di sei mesi. Nell’accordo tra Trenitalia e Regione Lazio per la sperimentazione del servizio Frecciarossa a Orte è prevista anche la possibilità di un prolungamento.

E’ quanto si legge nella determina approvata il 2 agosto dalla giunta regionale con cui viene regolata l’intesa tra le due parti. ''Il presente accordo – sta scritto - ha durata di un anno, a decorrere dal 12 giugno 2022 e fino al 11 giugno 2023(…)'' ed è ''eventualmente prorogabile su richiesta della Regione, da inviarsi a Trenitalia entro il mese di aprile 2023 agli stessi patti e condizioni, fino alla data del 31 dicembre 2023''.

''Il trasporto ferroviario – è la premessa - rappresenta ad oggi il sistema di connessione che meglio garantisce ’osservanza dei parametri correlati allo sviluppo sostenibile”''e ''la Regione Lazio, nell'ambito della propria attività di programmazione ed in coerenza con le politiche dei trasporti e infrastrutturali programmate a livello nazionale e comunitario, intende promuovere l’ammodernamento e il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nel territorio regionale, con il duplice obiettivo di rafforzare la modalità di trasporto pubblico più sostenibile e di favorire i processi di sviluppo economico e turistico dei territori laziali''.

Il servizio, attualmente sospeso, dovrebbe riprendere dopo il 26 agosto. Infatti dal 23 luglio 2022, a causa di interventi infrastrutturali disposti dal Gestore dell’Infrastruttura, il treno non sta effettuando la fermata di Orte.