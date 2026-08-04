Fratelli dItalia, Massimo Giampieri nominato responsabile regionale del Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi

Il coordinatore provinciale di FdI Viterbo: Metterò la mia esperienza al servizio delle aziende e dei lavoratori del Lazio

04/08/2026 - 12:42



VITERBO – Nuovo incarico regionale per Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo, nominato responsabile del Dipartimento regionale Imprese e Mondi Produttivi del partito.

Giampieri ha accolto la nomina sottolineando il senso di responsabilità e l’importanza del nuovo ruolo, ringraziando il partito e l’onorevole Paolo Trancassini per la fiducia ricevuta.

«Accolgo con grande senso di responsabilità ed entusiasmo la nomina a Responsabile del Dipartimento regionale Imprese e Mondi Produttivi – ha dichiarato Giampieri – e desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Partito e all’onorevole Paolo Trancassini per la fiducia accordatami».

L’esponente di Fratelli d’Italia ha richiamato la propria esperienza amministrativa e il legame con il mondo produttivo della Tuscia, ricordando il periodo da sindaco di una città che ospita uno dei principali distretti ceramici italiani e il primo del Lazio.

«Conosco da vicino le dinamiche, le esigenze e le potenzialità del nostro tessuto produttivo – ha spiegato Giampieri –. Intendo mantenere un confronto costante con le imprese, condividendone sfide e prospettive».

Il nuovo responsabile del dipartimento regionale ha evidenziato l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra il mondo delle aziende, i lavoratori e le istituzioni, trasformando le esigenze del territorio in proposte concrete.

«Metterò la mia esperienza amministrativa al servizio del territorio, lavorando in stretta collaborazione con il sistema produttivo del Lazio per raccogliere le istanze del mondo del lavoro e tradurle in proposte concrete da portare nelle sedi istituzionali competenti», ha aggiunto.

Per Giampieri il nuovo incarico rappresenta l’avvio di un percorso dedicato alla crescita economica del territorio regionale, con particolare attenzione alle imprese e all’occupazione.

«È un percorso importante che affronterò con impegno, trasparenza e lealtà – ha concluso – con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle nostre realtà economiche, garantendo risposte efficaci e tutele adeguate a imprese e lavoratori».

La nomina rafforza il ruolo politico di Giampieri all’interno della struttura regionale di Fratelli d’Italia, affidandogli il compito di seguire le tematiche legate allo sviluppo produttivo, al sostegno alle imprese e alle politiche per il lavoro nel Lazio.