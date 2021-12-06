Fratelli dItalia: Edoardo Alberto Fortuna nuovo presidente del circolo

Rinnovata la guida del partito nel segno del rinnovamento

06/12/2021 - 12:20



CIVITA CASTELLANA - In un partecipato incontro di dirigenti e militanti di Fratelli d'Italia Civita Castellana, alla presenza del portavoce provinciale Massimo Giampieri, è stata rinnovata la guida del partito locale. Il presidente Gianluca Gasperini, a causa dei numerosi impegni istituzionali richiesti dall'amministrazione Giampieri, ha espresso il desiderio di rinnovamento della classe dirigente al fine di non rallentare l'attività politica locale.

E' stato scelto come nuovo presidente di circolo Edoardo Alberto Fortuna

'È un onore per me ricevere questo incarico che cercherò di svolgere con dedizione e sacrificio.

Sento su di me la responsabilità del compito e l'importanza del ruolo che sono stato chiamato a ricoprire. Essere alla guida del partito di maggioranza cosi ricco di competenze nelle sue figure piú adulte, e pieno di giovani che da poco si sono approcciati alla politica con grande entusiasmo e partecipazione è per me un grande orgoglio ma anche un immenso onere.

Ringrazio tutti i militanti che mi hanno manifestato totale solidarietà e stima, ma sopratutto ringrazio il presidente Gianluca Gasperini, che mi ha preceduto, per il lavoro svolto che ha portato il partito ad una crescita esponenziale in termini di tesseramento e militanza. Sono certo che mai verrà meno il suo consiglio ed il suo aiuto prezioso come quello di tutti i componenti del partito.

In un momento di crescita nazionale e locale di Fratelli d'Italia, il primo obiettivo è quello di continuare l attività politica e la presenza sul territorio facendo sentire la nostra voce sulle battaglie da sempre care alla destra italiana come la difesa della nostra identità, le scuole, il lavoro, la difesa dei piú deboli, in un mondo dove dire 'Buon Natale' rappresenta un offesa noi continuiamo a tenere ferma la rotta dei nostri valori. Le nostre porte sono sempre aperte per chi crede che parole come Dio, Patria e Famiglia siano ancora oggi dense di un significato profondo che trascende i tempi e le mode del momento.

Voglio concludere porgendo al Sindaco Luca Giampieri, la giunta e la maggioranza un grande augurio di buon lavoro ed un grande ringraziamento per tutto ciò che è stato fatto fin ora.

Fratelli d'Italia c'è - conclude Edoardo A. Fortuna - ed è pronta oggi come ieri ad offrire il massimo apporto alla vita politica della nostra comunità cittadina''.