TARQUINIA - Lunedì 12 giugno, a Tarquinia, presso il Ristorante Girardengo, dalle 18.00, si terrà un incontro pubblico dal titolo 'Forza Italia, Forza di Governo'.
Un appuntamento organizzato dai dirigenti del partito di Tarquinia, che vedrà la partecipazione di numerose personalità politiche: il Presidente della Provincia Alessandro Romoli, il Commissario provinciale Andrea Di Sorte, il capogruppo alla Pisana Giorgio Simeoni, l'assessore regionale agli enti locali Luisa Regimenti, l'europarlamentare Salvatore De Meo, l'ex parlamentare Giulio Marini, i deputati Alessandro Battilocchio e Francesco Battistoni, i senatori Maurizio Gasparri e Claudio Fazzone. Prevista attualmente la presenza del coordinatore nazionale Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio.
''Sarà un momento utile per incontrarci - spiega Forza Italia - e per spiegare alla nostra comunità politica il buongoverno di Forza Italia a tutti i livelli di governo, da quello regionale del Lazio all'esecutivo nazionale, passando dalle numerose iniziative parlamentari''.
L'iniziativa è aperta al pubblico.