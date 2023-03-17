Foreste Acqua e Vita evento Università della Tuscia

In collaborazione con i Carabinieri forestali della Regione Lazio

17/03/2023 - 16:37



VITERBO - Il 21 e il 22 marzo in occasione delle giornate internazionali delle foreste e dell’acqua i Carabinieri forestali della Regione Lazio e l’Università della Tuscia hanno organizzato una due giorni dal titolo “Foreste Acqua e Vita” che si terrà rispettivamente nelle sedi di Viterbo e Rieti. La pianificazione e gestione sostenibile delle risorse forestali e idriche rappresenta, infatti, un obiettivo prioritario di Agenda 2030 per cui è necessario attuare il prima possibile una transizione ecologica rispettosa dei cicli naturali al fine di garantire alla nostra generazione e a quelle future un pianeta vivibile. I motti delle Nazioni Unite di quest’anno sono “Foreste sane per gente sana” e “Accelerare il cambiamento” in pratica attuare il prima possibile il paradigma One health per superare le preoccupanti crisi ambientali. Obiettivo quindi degli incontri sarà quello di connettere i diversi attori impegnati sui temi della conservazione della natura e l'uso sostenibile delle risorse forestali e idriche, dalla ricerca e formazione sino al coinvolgimento della società, per attuare in modo condiviso e partecipato gli obiettivi prefissati da Agenda 2030 che vedono nella conservazione, restauro ed uso sostenibile delle foreste, un cardine fondamentale per mitigare gli impatti del cambiamento climatico e conservare la biodiversità. Allo stesso tempo un patrimonio forestale sano e funzionale garantisce la prevenzione del dissesto e la ricarica delle falde freatiche, funzioni sempre più strategiche nelle sfide per uno sviluppo sostenibile.

Link al programma dell’iniziativa:

https://www.unitus.it/it/unitus/news/articolo/foreste-acqua-vita-21-e-22-marzo