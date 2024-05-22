Sansepolcro Food & Street

Il festival è dedicato alla cultura e al cibo condiviso, dal 24 al 26 Maggio

22/05/2024 - 06:17



SANSEPOLCRO (AR) - Al via a Sansepolcro la kermesse dei sapori di strada organizzata per la sesta edizione: si tratta di “Food & Street”, evento preparato da Confcommercio, che gode inoltre del patrocinio del Comune di Sansepolcro, del contributo di Banca Aghiari e Stia. Si avvale inoltre della preziosa collaborazione tecnica della Federazione Nazionale Venditori Ambulanti (Fiva) e di Meet Valtiberina Toscana.

Dal 24 al 26 maggio – una tre giorni all’insegna del gusto – Sansepolcro si animerà con ingredienti esotici e ricette golose, senza tralasciare l’importanza dell’autenticità del cibo: sarà possibile effettuare acquisti nei negozi del centro con la “Food & Street Shopping Card”, indispensabile anche per mangiare nella rete dei ristoranti del Borgo, rappresentati dai ristoratori Confcommercio e dalla scelta dei loro menù a tema. Gli oltre 20 stand, raggiunti da circa 50 mila visitatori nel 2023, saranno aperti dalle 11 alle 24.

Si prevede un programma decisamente entusiasmante, che farà del Centro Italia una fucina di turisti e visitatori appassionati: in Viale Diaz si troveranno prelibatezze nostrane e di tutti i continenti, protagoniste dell’allestimento di un’area foodtruck perfezionata. Si mangerà paella valenciana, fino a sconfinare in Brasile con la Picanha, in Israele, nella vicina Grecia (consigliati gli involtini e la pita gyros) e nella fredda Olanda, che ristorerà gli ospiti del suo padiglione con deliziose mini-crepes. Non mancherà la novità dell’anno: carne di Angus alla griglia, specialità tipicamente irlandese. Un volo diretto anche per l’Asia, con un rifornimento di ravioli bao e gyoza e takoyaki giapponesi, squisite polpette di polpo fritto. Non dimentichiamoci di hamburger maremmani, olive ascolane, arancini e cannoli siciliani: anche l’Italia sarà valorizzata, in un contesto che vuole l’integrazione e l’appartenenza unite nella festa.

Si ricorda che si incontreranno anche proposte senza glutine, per saziare con slancio anche i consumatori che escludono dalla dieta i derivati del grano.

Da bere Sansepolcro propone birra italiana delle migliori qualità, una fruttata sangria spagnola e cocktail brasiliani.

Si ballerà e si canterà insieme? Ovviamente sì, con musica live e animazioni per bambini (è stato preparato un kindergarten dotato di giochi gonfiabili, aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 22), ma gli amanti delle più raffinate degustazioni non potranno perdere tempo, essendo queste ultime la crème dell’evento. Zucchero filato, popcorn e palloncini faranno tornare il sorriso anche ai più grandi.

Un turismo soprattutto divertente e consapevole perché ricco di valvole spiccatamente culturali: sono stati disposti tour gratuiti alla scoperta del borgo toscano. Sabato 27 e domenica 28 maggio si arriverà in Piazza Torre di Berta, nella Cattedrale, nel Palazzo Pretorio e in quello delle Laudi, nella chiesa di Sant’Antonio Abate e nel museo civico, con la Resurrezione di Piero della Francesca.