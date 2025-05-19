Finali regionali dei campionati di società cadetti a Roma

La Finass Viterbo ottiene buoni risultati

19/05/2025 - 08:30



VITERBO - Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, lo Stadio Paolo Rosi di Roma ha ospitato la Finale Regionale del Campionato di Società Cadetti e Cadette su pista, organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Lazio. L’evento, che ha visto la partecipazione dei migliori giovani atleti U16 del panorama laziale, è stata arricchita anche da alcune gare extra riservate alle categorie Allievi e Assoluti. Presente alla finale anche la squadra Cadetti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, (guidata dai tecnici Umberto Battistin e Leonardo Bargagli), che si era qualificata grazie al risultato ottenuto nella prova del 3/4 maggio sempre al Paolo Rosi, ottenendo la 10^ posizione con 8.043 punti. Non presente alla finale regionale la squadra femminile della Finass che pur presentando delle ottime individualità, per pochissimi punti e il 13° posto in classifica finale, non riesce a classificarsi tra le prime 12 ammesse, (ammessa solo Matilde Casini a livello individuale, vincitrice a Roma degli 80m. e 2^ nell'asta).

Tra i viterbesi si sono messi in evidenza, la solita Matilde Casini che (fuori concorso) si aggiudica sia la gara degli 80m. con 10'11 che il salto con l'asta ad ex equo con 3,00m.; Muhammad Tayyab che alla prima uscita nell'asta ottiene un brillante 2,80m. che gli vale il 5° posto ed anche il record provinciale Cadetti nella specialità (in gara anche sui 300Hs.); Andrea Forte che ottiene il 5° posto sia nel peso che nel disco e Michele Benedetti 6° posto e record personale nell'alto con l'ottima misura di 1,56m. (in gara anche sui 100Hs.).

Buoni risultati anche per Riccardo Forte (triplo e alto), Matteo Scarponi (80m. e 300m.), Gabriel Vecchietti (1200 siepi e 600m.), Tommaso Chiodi (lungo), Michele Della Giovanpaola (1000m.), Davide Giurini (300Hs. e lungo), Riccardo Bellachioma (80m.), Matteo Formica (peso) e le staffette 4x100m. con R.Forte/Tayyab/Scarponi/Laggini che corre in 50'09 e 4x100/200/300/400m. con R.Forte/Chiodi/Tayyab/Vecchietti che corre in 2'21'11. (G.M.)