FI: 'Bene protocollo ex Cobalb, ora però celerità nel trasferimento fondi e assunzione dipendenti'

10/05/2020 - 11:41



VITERBO - Accogliamo con grande positività la firma del protocollo tra Talete, Comuni del lago e Regione Lazio in merito al passaggio di gestione tra Cobalb Spa e Talete dell'impianto di depurazione delle acque circumlacuali.

È un'operazione in cui abbiamo sempre creduto ed è l'unica strada percorribile per salvare il lago di Bolsena da un impianto, purtroppo, non più all'altezza della situazione.

L'ingresso di Talete per noi è una garanzia, nonostante il ritardo con cui sono state apposte le firme al protocollo. Manca però ancora un ultimo passaggio legato al trasferimento, da parte della Regione Lazio, della prima trance di finanziamento, di €300.000 senza la quale Talete non può essere operativa. Di tempo è già stato perso a sufficienza, non vorremmo che ci fossero ulteriori rallentamenti sull'operatività del protocollo; ogni giorno che passa è un rischio per la salute del nostro lago.

Nel contempo Forza Italia chiede garanzie al nuovo gestore della rete per l'assunzione dei due operai ex Cobalb, che sono stati licenziati dal liquidatore in precedenza. Occorre mettere in campo tutti gli sforzi, da ogni direzione, per consentire loro di tornare ad occuparsi, come sempre fatto nonostante la crisi della vecchia s.p.a., in maniera egregia e meritevole, dell'anello di depurazione.

Ricordiamo che questo intervento è legato alla gestione dell'impianto, ma in prospettiva sappiamo bene che gli interventi dovranno avere un altro tenore e spessore. Il bacino del lago di Bolsena ha cambiato radicalmente prospettive rispetto agli anni '70 quando è stata progettata la rete; oggi l'impianto deve dare risposte più importanti per via dei flussi turistici costanti 365 giorni l'anno. Senza uno sforzo ulteriore di ammodernamento dell'impianto, corriamo il rischio di spendere soldi per rattoppare qualcosa di obsoleto.

Così in una nota Rita Chiatti, responsabile provinciale ambiente di Forza Italia e assessore all'ambiente del Comune di Montefiascone