FederdiabeteLazio: 'Più prevenzione per combattere laumento della malattia'

Nel Lazio circa 400.000 persone con diabete tra adulti e bambini. Lina Delle Monache confermata Presidente della Federazione

23/03/2025 - 17:30



ROMA - Sabato 22 marzo 2025 in Roma, si è celebrato il quinto Congresso di FederdiabeteLazio, Federazione accreditata presso la nostra Regione per svolgere la funzione di rappresentanza e tutela dei diritti dei cittadini con diabete adulti e bambini (circa 400.000 persone nel Lazio) il congresso è stato presieduto da Sandro Luciani.

Questi i risultati del Congresso:

Consiglio Direttivo, Lina Delle Monache, Paolo Toni, Giuliana Giampieri, Alessandro Tempesta, Ursula Bonetti, Venanzo Paganelli, Augusto Delle Monache, Francesco Zazza, Fabio Massullo.

Presidente, Lina Delle Monache.

Vice Presidente, Paolo Toni.

Tesoriere, Giuliana Giampieri e delega all’integrazione socio sanitaria e territorio.

Segretario, Alessandro Tempesta.

Inoltre ad Ursula Bonetti è stata conferita la delega alla ricerca e HTA.

A Venanzo Paganelli delega al monitoraggio delle problematiche legate alle complicanze.

La Federazione, regolarmente iscritta al RUNTS, è composta da 10 Associazioni territoriali che sono impegnate a garantire l’equità dell’accesso alle cure nelle 10 Asl della Regione.

Il dibattito congressuale, sereno, ampio ed esaustivo, ha:

 preso atto della riattivazione, a livello Regionale, di tutti i luoghi di confronto; cabina di regia delle cronicità, assemblea della sanità partecipata, gruppi di partecipazione, ecc.;

 ribadito la necessità che, per far fronte alla pandemia diabetica, è necessario moltiplicare l’impegno sul versante della prevenzione, attraverso la promozione della salute, dell’attività fisica, della sana alimentazione e degli screening per valutare il rischio sull’insorgenza della malattia;

 messo in evidenza come, a fronte di una crescita esponenziale (a livello di una pandemia) della malattia in tutto il mondo e, a fronte delle gravi complicanze che la malattia produce (le persone con diabete hanno un rischio maggiore da 2 a 6 volte di essere ricoverate in ospedale, inoltre i dati ufficiali ci dicono che ogni anno, nel mondo, muoiono più di 3.000.000 di persone per le complicanze cardio vascolari) sia necessario mettere a punto una strategia “a tutto campo” per arginare questo preoccupante scenario che si prospetta.

 consentito alla Presidente di assumere, tra gli altri, il doppio impegno, da un lato a continuare nell’opera dimostrativa affinché si affermi, in modo definitivo, l’idea che la fruizione e diffusione delle cure innovative sono un investimento, non solo in termini della migliore qualità della vita delle persone con diabete e dei loro famigliari, ma anche della sostenibilità del sistema che regola il SSN, e dall’altro, a continuare a perseguire le finalità che sono insite nella co-programmazione e co-progettazione con i decisori politici e sanitari della nostra Regione cosi come previsto dal DM 77/2022;

Lina Delle Monache ha chiuso i lavori ringraziando tutti i rappresentanti delle Associazioni mettendo in evidenza il fatto che i risultati conseguiti sono il frutto della grande sinergia che si è sviluppata tra le singole Associazioni e nel rapporto con la Federazione.