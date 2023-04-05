Family Dart di Ronciglione 1° classificati in serie B

Andrews Dart Team di Viterbo ottiene un ottimo 4° Posto

05/04/2023 - 08:37



VITERBO - Il 31 marzo, 1 e 2 Aprile, si sono svolte le finali del campionato “Champions” 2023 di freccette elettroniche, Interregionale 6 regioni, Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna in quel di Ràssina, nel Casentino, e come sempre Viterbo e la provincia sono presenti.

Le squadre viterbesi, si erano preparate al meglio per questa finale e i risultati ottenuti, non fanno che dargli ragione. Infatti, ottengono un 4° posto, i ragazzi del team Andrew’s pub, con una semifinale abbastanza tirata e decisa nelle fasi finali, nel derby tutto viterbese, contro la squadra che poi vincerà il titolo.

Stiamo parlando dei ragazzi del Family Dart di Ronciglione, capitanati da Fiorenzo Fuochi, ottimo stratega, e della “famiglia” composta dai 3 figli, Simone, Danilo (Camp. It. Serie B 2023), Alessandro, con l’aggiunta di due amici di vecchia data, Matteo Olivieri e Davide Berto, nuovo acquisto.

Semifinale a parte, il percorso della Family Dart è stato abbastanza in discesa, fatto salvo per le partite di sabato sera, con il Barraccio, squadra toscana molto tosta, dove quest’ultimi crollano nei due legs decisivi, e la partita finisce 10 a 8 per i viterbesi. La seconda partita, trovano i portacolori del Il Diavolo beve Styles, squadra marchigiana molto molto arcigna ma che nulla può contro i portacolori di Ronciglione. Finisce 10 a 6, e si va al giorno seguente, ai quarti di finale, ad un passo dalla vetta.

Alla domenica mattina, giornata di eliminazioni dirette, la Family Dart trova un’altra squadra toscana, i Darti Foho, i cui nomi dei giocatori, incutono timore e rispetto, uno su tutti, il capitano Marco Mossa, esperto giocatore, ma la squadra viterbese non si fa intimorire ed anzi, infligge un secco 10 a 2 ai toscani.

Si va alle semifinali e qui purtroppo o per fortuna, si gioca il derby viterbese e con un perentorio 10 a 6, la Family Dart vola in finale.

Finale tutta da brividi, almeno fino a metà gara, dove la squadra marchigiana dei Warrios (già incontrati nei gironi del venerdì e sconfitti 12 a 6) si presenta molto carica e motivata, pronta a ribaltare il risultato. Tentativo che non riesce ed ad imporsi per 10 a 4 è ancora una volta la squadra ronciglionese, ovvero la FAMILY DART, che vince il titolo “CHAMPIONS 2023” serie B.

Da sottolineare la buonissima prova delle altre squadre viterbesi presenti, ovvero il Sand Glass Dart di Viterbo e delle Vittoria Girls di Montefiascone (Femminile), la Boutique dell’orto e il Club 34 di Viterbo, la Cricca della Salsiccia di Civita Castellana e i Random Dart di Vetralla.

Tutte ottime squadre con poca esperienza ma che siamo sicuri si rifaranno alla grande.