Facoltà agraria Viterbo, presidente Rocca: 'Stanzieremo risorse importanti per la ripartenza'

21/06/2025 - 15:45



VITERBO - «Abbiamo effettuato un sopralluogo insieme alla rettrice e ai consiglieri regionali per constatare direttamente l’entità del danno. Durante un confronto in ufficio con la rettrice, abbiamo condiviso un ragionamento importante: la Regione Lazio ci sarà. Stanzieremo risorse significative e stiamo lavorando con il Governo affinché questa tragedia diventi un’occasione di ripartenza. L’obiettivo è avere una Facoltà di Agraria più forte, più dinamica. Questa deve essere la visione: ottimistica e concreta, perché sono certo che da qui si ripartirà».

Lo ha dichiarato in un video pubblicato su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ,dopo il sopralluogo della facoltà di Agraria di Viterbo.