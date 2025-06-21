ANNO 16 n° 195
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Facoltà agraria Viterbo, presidente Rocca: 'Stanzieremo risorse importanti per la ripartenza'
21/06/2025 - 15:45

VITERBO - «Abbiamo effettuato un sopralluogo insieme alla rettrice e ai consiglieri regionali per constatare direttamente l’entità del danno. Durante un confronto in ufficio con la rettrice, abbiamo condiviso un ragionamento importante: la Regione Lazio ci sarà. Stanzieremo risorse significative e stiamo lavorando con il Governo affinché questa tragedia diventi un’occasione di ripartenza. L’obiettivo è avere una Facoltà di Agraria più forte, più dinamica. Questa deve essere la visione: ottimistica e concreta, perché sono certo che da qui si ripartirà». 

Lo ha dichiarato in un video pubblicato su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ,dopo il sopralluogo della facoltà di Agraria di Viterbo.




Foto gallery
Vedi foto

Notizie correlate

Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo