Facciamoscuola digitale: dal M5S un milione di euro alle scuole per lacquisto di PC

20/01/2023 - 12:53



VITERBO - Dopo il grande successo di “Facciamo Ecoscuola”, iniziativa con la quale abbiamo destinato oltre 3 milioni di euro delle somme restituite dai parlamentari e consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle al finanziamento di idee-progetti che promuovessero la sostenibilità e l’educazione ambientale i oltre 200 scuole pubbliche, è il momento di:“Facciamo scuola digitale”

Il MoVimento 5 Stelle intende destinare 1 milione di euro delle somme provenienti dalla rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per tutti i parlamentari a istituti scolastici pubblici, per l’acquisto di personal computer portatili da destinare a specifici progetti (quali ad esempio: allestimento aula informatica, aggiornamento pc esistenti, messa a disposizione degli studenti meno abbienti, progetti e attività extra scolastica, ecc. ecc.).

All’iniziativa “Facciamo scuola digitale”, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le Regioni italiane, nei limiti delle risorse messe a disposizione.

IlMoVimento5Stelleintendechiarireche,nelrispettodelledisposizioninormativevigentiinmateria, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare attivamente ad eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse. Ogni istituto, pertanto,nelrispettodellapropriaautonomia,potràpresentarela richiesta chesaràvalutataed eventualmente finanziata dal MoVimento 5 Stelle. Le attrezzature donate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proposti dagli stessi istituti.

Si ricorda che le somme disponibili, risultando nella totale disponibilità dei parlamentari, in quanto provenientidapartedelleretribuzioniedalleindennitàlorospettanti,nonsarannosottratteadalcuna finalità pubblica.

Gli istituti scolastici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare richiesta

entro le ore 22 del 8 febbraio 2023. Tutte le informazioni sul sito www.movimento5stelle.eu

Silvia Blasi

Consigliera M5S Lazio