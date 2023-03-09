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Eventi di solidarietà per la giornata internazionale della donna
Organizzati dalla Cisl, dall'Anteas e dalla Fnp
09/03/2023 - 09:43

VITERBO - Si sono tenuti nella giornata dell’8 Marzo gli eventi di solidarietà e prossimità messi in atto dalla CISL, dall’ANTEAS e dalla FNP. La sinergia tra le persone che rappresentano le varie categorie della CISL ha permesso di raggiungere ben quattro strutture che accolgono e aggregano le donne della nostra provincia. Dopo la pandemia, ci sembrava doveroso portare la nostra vicinanza alla rsa Domus di Bagnaia e alla Casa di Riposo Giovanni XXIII per omaggiare le donne residenti nelle strutture e le operatrici che con grande dedizione e professionalità hanno sostenuto le fatiche della cura e dell’accudimento degli anziani anche nel periodo dell’isolamento sociale. “Dall’isolamento alla prossimità” - è questo il claim con il quale il Segretario Generale Cisl di Viterbo, Fortunato Mannino vuole manifestare solidarietà e vicinanza a tutte le donne, ad iniziare da quelle in condizione di fragilità. In rappresentanza della FNP Cisl di Viterbo, il Segretario Aldo Pascucci e la Coordinatrice delle Politiche di genere FNP Lazio ad interim, Graziella Bianchi che afferma “E’ doveroso riconoscere il valore e la forza delle donne attraverso l’attivazione di una rete di solidarietà per le anziane e gli anziani, sia a livello territoriale che regionale.” L’Anteas, associazione di volontariato per il sociale, è impegnata da anni sul territorio viterbese e vuole ricordare, per voce della Presidente Stefania Pieri, che troppo spesso si sente parlare dell’8 marzo in termini di “festa”. Purtroppo, ancora oggi, in Italia e nel mondo, le donne subiscono le violenze di una cultura dominante poco attenta alla questione dell’equità di genere. A tal fine, gli eventi che coinvolgeranno il Centro Polivalente di Santa Barbara, Viterbo e il Centro Polivalente Donna Olimpia di San Martino al Cimino offriranno momenti di confronto dialogico intergenerazionali volti al benessere sociale e all’attivazione di percorsi miranti all’invecchiamento attivo con particolare attenzione alle problematiche femminili.




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