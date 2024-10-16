Esercito Italiano: sport e solidarietà

Conclusa la StraViterbo 2024 organizzata dalla scuola sottufficiali

16/10/2024 - 18:17



VITERBO - Si è svolta la “STRAVITERBO 2024”, il tradizionale evento organizzato dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito con il patrocinio del Comune di Viterbo e del CONI Lazio, che ha visto correre atleti, appassionati di sport e personale di tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, in un clima di sana e perfetta integrazione e solidarietà.

Una mattinata dedicata all’attività fisica e alla condivisione di valori, un binomio su cui si fonda la formazione degli Allievi Marescialli che presso la loro “Casa Madre” si addestrano ogni giorno per migliorare il proprio tenore fisico e mentale, con l’intento di poter affrontare nel migliore dei modi i difficili e delicati impegni al servizio del Paese.

Oltre alla gara podistica, la manifestazione è stata pensata per coinvolgere e far divertire i più piccoli, con esercizi di Military Fitness e dimostrazioni di Metodo di Combattimento Militare, ma il vero obiettivo della giornata è stato quello di sostenere l’Associazione “ETA BETA”, una importante realtà locale che supporta persone con disabilità intellettive e relazionali attraverso attività educative e ricreative che ne favoriscano l’integrazione.

Il successo della “STRAVITERBO” è la dimostrazione del forte legame che unisce la Scuola Sottufficiali alla realtà locale, che ogni anno risponde con entusiasmo a questo importante appuntamento e che vede una partecipazione attiva anche da parte delle Istituzioni presenti sul territorio, tra queste la Sindaca della città, Dottoressa Chiara Frontini, il CONI Lazio e la Sezione Provinciale dell’AVIS.