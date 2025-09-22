Escursionista ferita nella faggeta di Caprarola, soccorsa con leliambulanza

La donna, scivolata lungo il sentiero della Grotta Pozzo del Diavolo, è stata recuperata dal Soccorso Alpino e trasportata allospedale di Viterbo

22/09/2025 - 09:15



CAPRAROLA - Nel pomeriggio di ieri il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto nei pressi della località Grotta Pozzo del Diavolo, nel comune di Caprarola (VT), per prestare soccorso a un'escursionista del 1962.

Durante la discesa lungo il sentiero all'interno della faggeta, la donna è scivolata procurandosi un trauma a un arto inferiore e non riuscendo più a proseguire autonomamente.

È stato quindi necessario, dopo attivazione del NUE 112, l'intervento dell'eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l'équipe sanitaria.

Una volta raggiunta e stabilizzata, l'escursionista è stata trasportata in un'area idonea al recupero, poiché l'elevata altezza degli alberi avrebbe reso impossibile l'operazione di verricello. Da lì è stata imbarcata sull'elicottero e trasferita all'ospedale di Viterbo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.