Energie rinnovabili: il Tar del Lazio conferma la legittimità della delibera Rocca

Massimo Giampieri: «Finalmente un freno alla proliferazione incontrollata degli impianti, tutela per il nostro territorio

05/01/2025 - 11:52



VITERBO - 'Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Tar del Lazio, che ha riconosciuto la legittimità della delibera regionale 171/2023 sulle fonti di energie rinnovabili'. Lo dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Massimo Giampieri, in riferimento alla sentenza pubblicata il 31 dicembre 2024, con cui i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso delle aziende del settore contro la decisione della giunta Rocca del maggio 2023. Focus del provvedimento, in particolare, è il criterio di 'riequilibrio territoriale', finalizzato ad evitare un'ulteriore concentrazione degli impianti Fer nella Tuscia, provincia che ha pagato il prezzo più alto della liberalizzazione dell'era Zingaretti.

'Quello della giunta Rocca – spiega Giampieri - è un atto di indirizzo programmatico importantissimo che, pur non demonizzando le energie rinnovabili e non precludendo una valutazione caso per caso, mira a regolamentare la diffusione delle stesse, dando una risposta concreta alle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale regionale. In un anno e mezzo dall'approvazione, infatti, la misura ha prodotto impatto zero nella nostra provincia. Finalmente, dopo anni di sfruttamento indiscriminato del nostro territorio – conclude il coordinatore provinciale FdI - la giunta Rocca ha messo un freno alla proliferazione incontrollata degli impianti'.