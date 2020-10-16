Emergenza Covid: voucher per il settore ospitalità della Tuscia

La Camera di commercio ha riaperto i tempi del bando per imprese turistiche, ristorazione e somministrazione

16/10/2020 - 17:49



VITERBO – Considerato l'aggravamento della situazione sanitaria delle ultime settimane e il protrarsi dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid-19 la Camera di Commercio di Viterbo ha riaperto i termini per la presentazione delle domande del Bando ''Rilancio del turismo nella Tuscia''. La nuova scadenza è il 30 novembre 2020 (entro le ore 21). L'intento è quello di dare il massimo supporto alle imprese nel fronteggiare le conseguenze economiche determinate dalla pandemia.

Il bando, realizzato con il contributo di Unioncamere Lazio, si rivolge alle imprese della provincia di Viterbo che operano nel settore dell'ospitalità e agli esercenti delle attività di ristorazione e somministrazione e prevede dei voucher a fondo perduto nei seguenti ambiti di intervento: formazione e assistenza tecnica sui temi della riapertura o della gestione turistica in generale (nuove regole, coaching, relazione con la clientela, certificazioni, innovazioni digitali); acquisto di materiali e servizi per la sanificazione (Barriere protettive), messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e servizi aperti al pubblico, adeguamento alla normativa e regolamenti nazionali, regionali e comunali; servizi di comunicazione e di marketing; pacchetti di turismo esperienziale sottoscritti con le imprese aderenti al progetto ''Tuscia Experience'' promosso dalla Camera di Commercio visualizzabili sul sito www.tusciawelcome.it.

I voucher hanno un importo unitario massimo di 3mila euro. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili nella sezione ''Bando PITC'' del sito: www.vt.camcom.it

Per ulteriori informazioni: Ufficio Internazionalizzazione e marketing tel. 0761.234403 - 0761.234427 - 0761.234487 / e-mail: marketing@vt.camcom.it