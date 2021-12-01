''Emergenza covid: ecco perché i rifiuti non sono stati un problema''

Viterbo Ambiente, dopo la benemerenza civica, ringrazia i cittadini

01/12/2021 - 07:02



VITERBO - Ad inizio pandemia non appena emanate le linee guida da parte dell’ISS e le disposizioni tecniche dalla Regione Lazio, con somma urgenza e senso del dovere, non nascondendo una comprensibile apprensione, la Viterbo Ambiente ha provveduto ad organizzare i servizi richiesti dall’Amministrazione Comunale di Viterbo.

Sanificazione strade, sanificazione punti di interesse quali accessi a farmacie, bancomat, uffici postali, fermate bus e soprattutto la raccolta dedicata rifiuti presso utenti Covid+ in isolamento domiciliare con un servizio di segreteria tecnico/operativa attiva H24 finalizzata all’organizzazione dei servizi.

In quei giorni drammatici nonostante l’animo fosse afflitto dall’immagine della colonna di mezzi militari che trasportavano bare e dai dati relativi al numero di positivi e deceduti (tra i quali anche nostri concittadini) riportati nei bollettini giornalieri, tuttavia una forte spinta motivazionale scaturiva dal ricordo della frase pronunciata dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini in occasione del sisma dell’Irpinia…''Il miglior modo per ricordare i morti è pensare ai vivi!''.

Con questo spirito, con professionalità e discrezione che il momento richiedeva, la Viterbo Ambiente ha riservato particolare attenzione all’aspetto umano, con il massimo impegno e consueto senso di responsabilità nei confronti della ''persona'', per far sì che in una situazione già così complicata i rifiuti non diventassero un ulteriore problema.

La qualità delle attività effettuate, certificate dalle numerose manifestazioni di ringraziamento pervenute dallo scorso marzo 2020, non sono altro che è il risultato della sinergia tra cittadini, azienda, amministrazione comunale, istituzioni e testate giornalistiche. Un modello operativo e di comunicazione efficace ed efficiente che ha garantito le migliori condizioni di servizio alla popolazione, contribuendo al contrasto della diffusione del virus da Covid19 nel territorio comunale.

Ai ringraziamenti rivolti al sindaco e al consiglio comunale per la civica benemerenza conferita, doverosi e sentiti quelli rivolti dalla Viterbo Ambiente alla cittadinanza e a tutti i propri dipendenti, sia a quelli impegnati in prima linea senza sosta già dalle prime fasi dell’emergenza che a coloro che, non direttamente coinvolti in specifici servizi, hanno comunque fornito il proprio contributo, anche rispettando con diligenza le disposizioni impartite e adottando in maniera puntuale misure di contrasto per evitare che il virus potesse coinvolgere operatori dell’Azienda.

Dalla Viterbo Ambiente grazie alla Città di Viterbo!