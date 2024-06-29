Eletti sempre più sindaci a capo di liste civiche, l'analisi della sindaca di Viterbo Chiara Frontini

'Le rigidità dei partiti rappresentano elementi che allontanano le persone dall'impegno politico'

29/06/2024 - 16:21



VITERBO - 'Le elezioni amministrative del 9 giugno e i ballottaggi per il secondo turno che si sono tenuti lo scorso fine settimana hanno evidenziato un ulteriore passo in avanti del civismo.

Molti sindaci espressione della società civile si sono affermati in città importanti, a dimostrazione di come esista e sia in crescita una classe dirigente che si sta facendo strada al di fuori del sistema bipolare'. È l'analisi del voto della sindaca Chiara Frontini, alla guida di Viterbo ormai da due anni con un movimento civico.

'Questo fenomeno si sta consolidando al nord al sud passando per il centro, pur venendo ampiamente trascurato dai mass media nazionali - dice Frontini - alle recenti elezioni amministrative i civici hanno conquistato città come Potenza, Avellino, Verbania, Sanremo, diversi municipi dell'Emilia Romagna, ed altri Comuni della Toscana.

Le semplificazioni, la rigidità, le gerarchie e le impostazioni politico ideologiche dei partiti rappresentano tutti elementi che spesso allontano le persone dall'impegno politico.

Noi crediamo nel civismo come forza che scaturisce dal basso e che consente di arricchire e migliorare la vita pubblica delle nostre comunità grazie alle energie migliori che è in grado di esprimere la società'.