EGOInternational, Lexport laziale verso gli Emirati Arabi

23/03/2022 - 10:53



Un incontro tra due realtà assolutamente diverse nell’ambito di una strategia di sviluppo del sistema produttivo.

Così il Presidente della Regione Lazio ha definito la missione iniziata in occasione dell’Expo 2020 negli Emirati Arabi all’incontro “Lazio Region Business Hub”, presso la Camera di Commercio di Dubai.

Un hub che nei suoi commenti definisce il tassello della nuova programmazione europea che nel 2021-2027 apre la sua stagione di investimenti.

Secondo la sua opinione il Lazio esporta ancora molto poco, nonostante produca l’11% del Pil: un gap dovuto ad un’economia troppo vincolata alla spesa pubblica e ad un tessuto produttivo di qualità costituito da piccole imprese ma poco valorizzato.

A fronte di un altissimo valore tecnologico ed una fitta concentrazione di beni archeologici, è ovvio che la Regione ha ancora tanto potenziale da sviluppare: come spesso hanno sottolineato le recensioni degli esperti il trend descritto da diversi anni vede il Lazio trasformarsi in una delle regioni più votate alla vendita sui mercati internazionali.

All’export laziale si rivolgono spesso i commenti positivi di EGOInternational, azienda impegnata nella consulenza per l’internazionalizzazione che alle performance delle imprese del territorio ha dedicato diverse recensioni nel suo sito (www.egointernational.it).

La compagnia di Rimini ha espresso in particolare la sua opinione positiva sulle capacità di vendita delle pmi del territorio e sul dinamismo del tessuto imprenditoriale della Regione, capace di conquistarsi importanti fette di mercato all’estero grazie alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Negli anni sono stati infatti soprattutto il food&beverage - secondo i commenti di EGO International - ad aver risollevato l’economia della regione con ottimi risultati nei contesti internazionali, ma ciò che emerge dalle recensioni è soprattutto il ruolo di spicco dei player extraeuropei che sembrano essere molto più redditizi dei partner dell’UE.

EGOInternational: la capacità imprenditoriale del pmi del Lazio

La capacità delle imprese del Lazio di innovarsi e riuscire a sostenere la competizione con gli altri player europei e globali: questo è uno dei punti di forza che traspare dai commenti di EGO International, che apprezza delle pmi del territorio soprattutto il forte dinamismo e la strategia di internazionalizzazione efficace.

Uno scenario reso possibile - spiega l’azienda nelle recensioni del suo blog - grazie anche ai diversi bandi dedicati all’internazionalizzazione, che stando alla sua opinione possono aiutare le piccole realtà a guardare con ottimismo alla vendita dei prodotti Made in Lazio all’estero.

Certamente oggi le istituzioni si stanno impegnando in questa direzione, pianificando i 10 miliardi di investimenti previsti per l’export dal Pnrr. Secondo le recensioni il Lazio si ritroverà così ad investire circa 4,4 miliardi per l’export rispetto ai 2,7 della vecchia programmazione.

In questo l’Expo Dubai è stata una straordinaria occasione per accrescere la vocazione internazionale della Regione ed una porta di accesso ad un mercato più ampio, come sottolinea nei suoi commenti l’Assessore allo Sviluppo Economico del Lazio.

Il “Lazio Region Business Hub”, che rimarrà aperto anche dopo l’Expo, nasce proprio con l’intento di continuare a dare supporto a tutte le imprese laziali interessate ad investire e ad incrementare l’export verso gli Emirati Arabi Uniti. Un percorso proficuo per infittire le relazioni e gli scambi commerciali ma anche per raccogliere investimenti e quelle opportunità di credito su cui spesso EGO International ha espresso la sua opinione positiva.

L’opinione condivisa dagli esperti del settore è che le imprese laziali abbiano la possibilità in questo contesto di produrre un vero salto di qualità, trovando ottime possibilità di crescita e di costruire relazioni internazionali. Dall’altra, gli investitori internazionali intravedono nel Lazio - secondo i commenti del Presidente della Regione - un unicum nel mondo in cui convivono cultura, arte, storia insieme a ricerca e innovazione.

Oggi le realtà imprenditoriali della Regione possono finalmente scommettere su un importante mercato di riferimento, come quello degli Emirati Arabi, ponte fondamentale per raggiungere e sviluppare relazioni significative anche con gli altri Paesi del Medio Oriente, sud est asiatico e Nord Africa.