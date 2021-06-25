Edo Ronchi tra gli ospiti della terza giornata del Festival dellEcologia Integrale

Il presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibileterrà, domani 26 giugno,alle ore 18, in piazza Cripta Santa Lucia Filippini, la lectio brevis Le sfide della transizione ecologica

25/06/2021 - 18:54



Montefiascone - La sostenibilità, le sfide della transizione ecologica, la cura della casa comune e i cambiamenti climatici. Sono i temi che animeranno il 26 giugno, la terza giornata del Festival dell’Ecologia Integrale a Montefiascone (VT). La mattina, alle ore 10,30, nella suggestiva Rocca dei Papi, si svolgerà l’incontro con il regista Gianmarco D’Agostinodal titolo “Quando l'uomo si muove per l'uomo”. Saranno proiettati i documentari “Camminando sull’acqua” (1° premio “Arco d’Argento” Est Film Festival 2017) e “Tutto il mondo, piano piano” e lo spot “Portiamo la scuola dove non c’è”.

Nel pomeriggio, alle ore 18, in piazza Cripta Santa Lucia Filippini, si terranno duelectio brevis: la prima vedrà il presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi parlare de “Le sfide della transizione ecologica”; la seconda sarà tenuta dal professore e ricercatore dell’Università della Tuscia Riccardo Valentini, che affronterà gli “Effetti dei cambiamenti climatici sul territorio della Tuscia”.Moderatore Federico Cinquepalmi, ricercatore ed etologo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

A seguire, alle ore 18,30, la tavola rotonda con tema “Educare alla cura della casa comune”. Parteciperanno Humberto Miguel Yanez, docente ordinario del Pontificia Università Gregoriana Roma, Fabrizio Ruggiero, responsabile del marketing treni alta velocità presso Ferrovie dello Stato, Francesco Petretti, presidente della Fondazione Bioparco di Roma (in collegamento online), e Marco Frittella, giornalista Rai. Moderatrice Vania De Luca, presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (Ucsi) e vaticanista del Tg3 Rai.

Il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, previsto inizialmente domani, si terrà il 27 giugnoalle ore 21, in piazzale Mauri, a chiusura della prima edizione del Festival dell’Ecologia Integrale.

Organizzato dall’associazione “Rocca dei Papi, per una ecologia integrale”, presieduta dall’arcivescovo titolare di Montefiascone e segretario della Congregazione delle Cause dei Santi Fabio Fabene, il Festival dell’Ecologia Integrale ha il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Montefiascone, Fondazione Roma Sapienza, Greenaccord. Partner della manifestazione la stessa Regione Lazio, Fondazione Bioarchitettura, Trenitalia, BCC Credito Cooperativo Roma, Econet servizi per l’ecologia, Alo servizi di onoranze funebri, Balestrieri Girolamo & C. SNC.