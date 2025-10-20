Ecosistema Urbano 25: Viterbo 83° nella classifica per le performance ambientali dei capoluoghi

Stamattina a Roma, in Campidoglio, è stata presentata la trentaduesima edizione di Ecosistema Urbano

20/10/2025 - 17:49



VITERBO - Stamattina a Roma, in Campidoglio, è stata presentata la trentaduesima edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente e AmbienteItalia sulle performance ambientali dei capoluoghi di tutta Italia. La capitale resta nella stessa posizione rispetto alla passata edizione e continua a essere la prima del Lazio, peggior risultato a Frosinone. Roma è invece la peggiore in regione per NO2 in atmosfera e Frosinone lo è per il Pm10. Pessimo dato per dispersione idrica in provincia di Latina dove il 68,1% dell'acqua si perde nelle reti colabrodo e la provi via pontina è la terza peggiore in Italia con una percentuale stabilmente altissima da decenni.

Tra i dati relativi ai diversi indicatori, riferiti all'anno 2024, emerge l'altissimo tasso di motorizzazione, ben al di sopra della media europea di 58 auto ogni 100 abitanti, a Roma con 68 auto ogni 100 abitanti e ancor peggio fanno gli altri capoluoghi. La migliore percentuale di raccolta differenziata la fa Frosinone con il 69%, Roma in fondo con il 46,5% finalmente dopo anni di paralisi, muove positivamente i numeri.

'I capoluoghi del Lazio restano tutti nella parte bassa della classifica, i dati più positivi a Roma che rimane stabile nella posizione dell'anno precedente con lievi miglioramenti su raccolta differenziata e dispersione idrica - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Nella Capitale bisogna velocizzare tutti i cantieri della transizione ecologica, da quelli per la mobilità collettiva e ciclabile al miglioramento della raccolta dei rifiuti, dalla moltiplicazione dei metri quadri di ZTL, alle politiche concrete di depavimentazione e sviluppo delle energie rinnovabili. Per gli altri capoluoghi invece, rispetto a dati veramente troppo negativi, c'è la necessità di un corposo cambio di passo, su tutti i parametri ambientali; in particolare a Latina e Frosinone da troppi anni stabilmente nel fondo della classifica di Ecosistema Urbano'.