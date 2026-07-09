Economia, Sabatini (FdI): 'Il Lazio cresce più di tutte le regioni italiane. Premiati imprese e investimenti'

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio commenta i dati economici: 'Nel 2025 crescita del 2%. Determinanti le politiche del Governo Meloni e della Giunta Rocca a sostegno dello sviluppo'

09/07/2026 - 16:16



VITERBO – Il Lazio si conferma tra i territori più dinamici del Paese sul fronte della crescita economica. A sottolinearlo è Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, che commenta con soddisfazione i dati economici che indicano la regione come la prima in Italia per tasso di crescita previsto nel 2025.

Secondo Sabatini, le stime che prevedono un incremento del 2% su base annua rappresentano un segnale positivo per l'intero sistema produttivo regionale e testimoniano la solidità del tessuto economico del Lazio.

«Accogliamo con soddisfazione i dati economici che registrano il buon andamento dell'economia laziale, che si distingue nel panorama nazionale con valori superiori alla media – afferma Sabatini –. Le previsioni per il 2025 indicano il Lazio come prima regione italiana per tasso di crescita, un risultato che conferma la vivacità del nostro tessuto industriale e imprenditoriale e l'attrattività del marchio Lazio».

Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, i risultati sono anche il frutto delle politiche messe in campo dal Governo Meloni e dalla Giunta regionale guidata da Francesco Rocca, che negli ultimi anni hanno puntato su investimenti e strumenti di sostegno alle imprese.

Sabatini evidenzia in particolare il ruolo svolto dalla Regione Lazio nel favorire l'innovazione e nell'attrazione di nuovi investimenti, attraverso misure considerate strategiche per la competitività del territorio.

Tra queste, il rilancio e l'ampliamento del Consorzio Unico Industriale del Lazio e l'istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), strumenti che, secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, consentono di semplificare le procedure amministrative, rafforzare le politiche industriali e creare condizioni più favorevoli per lo sviluppo delle imprese.

«Siamo orgogliosi – prosegue – di aver raggiunto due obiettivi strategici come il potenziamento del Consorzio unico industriale e l'istituzione della Zona logistica semplificata. Si tratta di strumenti fondamentali per incentivare gli investimenti, aumentare la competitività del sistema produttivo e pianificare in maniera più efficace le politiche industriali».

Guardando alle prospettive future, Sabatini considera centrale anche l'annunciato aggiornamento del Piano industriale regionale, ritenuto uno strumento essenziale per definire nuove strategie di sviluppo in stretta collaborazione con il mondo produttivo.

In conclusione, il capogruppo di Fratelli d'Italia rivolge un ringraziamento al Governo nazionale, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all'assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e all'intera Giunta regionale, sottolineando come gli investimenti realizzati abbiano contribuito a creare le condizioni per una crescita economica stabile, sostenibile e capace di rafforzare la competitività del Lazio, valorizzando l'intero sistema produttivo ed evitando squilibri tra i diversi territori della regione.