Ecologia Viterbo incrementa il suo rating di sostenibilità ESG A+

L'azienda annuncia i suoi obiettivi per un continuo miglioramento

28/07/2022 - 07:18



VITERBO - Ecologia Viterbo ha raggiunto il rating A + nella certificazione ESG che la classifica come azienda sostenibile con avviati processi di miglioramento della Sostenibilità.

Ora è orgogliosa di poter condividere con la comunità territoriale questo significativo riconoscimento che certifica l’efficienza del sistema di sostenibilità dell’azienda e la sua buona impostazione, indirizzata verso una piena transizione ecologica del sistema dei rifiuti. Un successo per l’azienda ma soprattutto un beneficio per la salute, l’ambiente e la comunità locale che può fare un altro passo verso un futuro sostenibile grazie ad una gestione virtuosa dello smaltimento dei rifiuti e dell’impatto che queste attività hanno sul territorio.

La certificazione ESG è un traguardo importante per un’azienda, una tappa che in pochissimi hanno raggiunto nel settore rifiuti ma è anche un impegno a migliorarsi con continuità e metodo. Per questo i suoi obiettivi sono diretti verso tutte e tre le dimensioni della certificazione Environmental, Social e Governance, per ottenere un nuovo progresso nel rating certificazione.

Enviromental: Per migliorare sul piano degli obiettivi ambientali ha deciso di intraprendere un percorso di misurazione e riduzione delle emissioni di CO2 della sua attività e per dare corpo a questo impegno ha già avviato con il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società, Impresa delll’Università della Tuscia, un percorso di certificazione - seguito da Certiquality - delle emissioni attuali e successiva riduzione e compensazione.

Social: Miglioramento del benessere e della produttività dei dipendenti (Green Office) e installazione delle Arniasentinella nei parchi urbani della Provincia di Viterbo per il biomonitoraggio della qualità dell’aria tramite le api.

Governance: Per progredire sotto il profilo della governance ha inserito nel suo organico una figura di alto profilo che rafforza l’affidabilità e il prestigio della società. A questo scopo è stato nominato presidente dell’Organismo di Vigilanza il dott. Salvatore Grillo, figura con un solido curriculum istituzionale completato dalla carica di Vicario Prefetto di Viterbo con cui ha lasciato la carriera prefettizia dopo 40 anni di servizio. Avvocato, professore di materie giuridiche ed economiche, Giornalista, Commendatore della Repubblica, Medaglia di bronzo della C.R.I., il dottor Grillo porta nella governance di Ecologia Viterbo l’autorevolezza di un passato istituzionale e la competenza di un professionista del diritto e della gestione amministrativa.

Infine, sempre sul piano della governance per l’anno 2022 verrà redatto il bilancio di sostenibilità secondo gli standard GRI: un modo per rendicontare agli stakeholder le attività messe in campo e rilevare bisogni e aree di miglioramento all’interno dell’azienda.