Ecco Natale e già si parla di saldi? Il Lazio parte il 3 gennaio 2026

La Regione conferma le vendite invernali e il divieto di promozioni nei 30 giorni precedenti: ecco cosa sapere

21/12/2025 - 06:39

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Mancano pochi giorni al Natale, e già si parla di saldi. L’assessorato alle Attività Produttive della Regione Lazio ha comunicato oggi ai sindaci dei Comuni e alle associazioni di categoria le date ufficiali per i saldi invernali 2026: l’avvio è previsto per sabato 3 gennaio 2026. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Roberta Angelilli, sottolineando che la decisione arriva dopo il via libera della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le date di inizio delle vendite di fine stagione, in linea con i criteri condivisi a livello nazionale, saranno quindi:

Saldi invernali: 3 gennaio 2026

Saldi estivi: 4 luglio 2026

Angelilli ha ricordato inoltre che resta il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, una misura volta a tutelare i consumatori e a garantire una concorrenza leale tra i commercianti.

Ma perché si parla già di saldi prima ancora delle festività natalizie? La risposta è semplice: la normativa nazionale prevede che le date vengano comunicate per tempo a sindaci e categorie commerciali, così da consentire ai negozianti di organizzare le scorte, le promozioni e la logistica in vista dei grandi flussi di clienti post-festività. In altre parole, si tratta di una pianificazione anticipata che aiuta sia il commercio sia i consumatori, senza però interferire con gli acquisti natalizi.

Con l’arrivo dei saldi, gli acquirenti potranno approfittare delle offerte su abbigliamento, calzature, accessori e molto altro, ma è importante ricordare di fare acquisti consapevoli, confrontare prezzi e qualità, evitando spese impulsive.