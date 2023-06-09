'Eccellenze in digitale', al via il webinar della Camera di commercio

09/06/2023 - 14:35







VITERBO - 'L'importanza di rimanere competitivi in digitale: risorse per l'assessment digitale e la cybersecurity' è il titolo del webinar in programma giovedì 15 giugno a partire dalle ore 15. Si tratta del primo appuntamento previsto nel programma di Eccellenze in Digitale, la serie di workshop organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti Viterbo con il supporto dell'Azienda speciale Centro Italia e la collaborazione dello Spazio Attivo Lazio Innova Viterbo e di Open Hub Viterbo.



Nel corso dell'incontro saranno affrontate le tematiche legate all'importanza del digitale per le PMI, gli strumenti gratuiti per imparare a formulare la propria strategia digitale e verificare l'efficacia del proprio presidio digitale, con un focus sugli assessment digitali e la cybersecurity.



Il webinar sarà introdotto da Giancarlo Cipriano, dirigente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e direttore generale dell'Azienda speciale Centro Italia, e condotto da Luigi Pagliaro e Davide De Lucis, rispettivamente digital coordinator e digital promoter del PID di Rieti Viterbo, e vedrà gli interventi di Gianluca Boccacci, leader Ethical Hackers - responsabile del Red Team di Bcyber, e di Rosanna Tedeschini, project manager Nuove Iniziative Territoriali di Infocamere.



L'incontro si colloca nell'ambito della nuova edizione di 'Eccellenze in digitale' il progetto nazionale di Unioncamere supportato da Google, il cui obiettivo è formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull'uso di strumenti sempre più essenziali per posizionare al meglio nei canali digitali le aziende italiane nel contesto economico complesso che stiamo vivendo.



La partecipazione all'incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l'adesione entro il 14 giugno 2023 a: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DRimT8euTBGmiYMv_sM_Cg#/registration



Entro la mattinata del 15 giugno gli iscritti riceveranno via mail il link per poter accedere alla Call Conference (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet).



Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo pid@rivt.camcom.it o promozione@aziendacentroitalia.it.