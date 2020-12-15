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E' possibile il commercio online di prossimità?
Appuntamenti digitali di approfondimento
15/12/2020 - 11:41

VITERBO - Proseguono gli appuntamenti digitali all’insegna dell’approfondimento.

Dopo la diretta facebook sul Covid19, mercoledì 16 dicembre, a partire dalle 21, sarà la volta del commercio online.

Con l’intervento di esperti, rappresentanti di categoria e Google Italia, cercheremo di capire se e come è possibile, nell’era del virtuale, sviluppare il commercio online di prossimità tra le aziende locali.

All’incontro, di cui sarò moderatore, parteciperanno: Diego Ciulli, public policy manager di Google, Leonardo Tosti, presidente Confcommercio Lazio Nord, Andrea De Simone, direttore Confartigianato, Alessandra Di Marco, segretaria associazione Facciamo Centro.

 

Link alla pagina:

https://www.facebook.com/maurorotellicamera

 

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia Viterbo

 




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