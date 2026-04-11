Dopo 40 anni nellArma, va in pensione il comandante dei Carabinieri di Grotte Santo Stefano

Il luogotenente Vincenzo Foti lascia il servizio: una carriera tra Campania e Viterbese allinsegna dellimpegno e della dedizione

11/04/2026 - 10:20



VITERBO - Dopo quarant’anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il luogotenente carica speciale Vincenzo Foti, comandante della stazione di Grotte Santo Stefano, ha raggiunto il traguardo della pensione per limiti di età.

Originario di Siracusa, Foti si era arruolato nell’Arma il 20 settembre 1986, frequentando il 39° Corso Allievi Sottufficiali presso le scuole di Velletri e Firenze.

La sua carriera ha preso avvio in Campania, dove ha prestato servizio alla stazione di Giugliano in Campania come sottordine, per poi maturare una lunga esperienza nei reparti radiomobili delle compagnie di Giugliano e Casoria. Qui ha ricoperto il ruolo di capo equipaggio e, tra il 1996 e il 1999, anche quello di comandante in sede vacante.

Successivamente ha prestato servizio presso la stazione di Caivano e ha assunto il comando della stazione di Frattamaggiore fino al 2009, anno in cui è tornato a Casoria per dirigere la sezione radiomobile della locale compagnia.

Nel settembre 2023 il trasferimento nel Viterbese, dove ha assunto il comando della stazione di Grotte Santo Stefano, incarico svolto con dedizione fino al congedo.

Nel salutarlo al termine della sua lunga carriera, l’Arma dei Carabinieri di Viterbo ha espresso riconoscenza per il servizio svolto, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni nella nuova fase della sua vita.