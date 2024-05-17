Domenica 19 maggio torna a Viterbo The Distinguished Gentleman's Ride: attenzione alla viabilità

I provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare

17/05/2024 - 19:51



VITERBO - The Distinguished Gentleman's Ride torna a Viterbo: domenica 19 maggio il motoraduno a scopo benefico. Uomini e donne, piloti o passeggeri sfileranno per le vie della città con il loro abito più bello.

Il Distinguished Gentleman's Ride – come si legge sul sito www.gentlemansride.com – riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e per la salute degli uomini.

Per consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa, che interesserà vie e piazze del centro storico cittadino e non solo, sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare. Ecco le principali disposizioni previste dall'apposita ordinanza (n. 269 del 15-5-2024) emanata dalla Polizia locale per consentire il regolare svolgimento dell'evento: interruzione della circolazione veicolare su via Marconi dalle ore 7,30 alle ore 11; divieto di sosta con rimozione forzata su piazza M. Buratti a San Martino al Cimino dalle ore 9 alle ore 12 e possibili interruzioni e deviazioni del traffico dalle ore 11 lungo il seguente percorso di competenza comunale: via Marconi, piazza Verdi, via Matteotti, piazza della Rocca, porta Fiorentina, piazzale Gramsci, via della Ferrovia, via Vicenza, via Brenta, via Piave, piazza Crispi, porta della Verità, via Mazzini, via Casa di Santa Rosa, via Santa Rosa, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, piazza Martiri d'Ungheria, via El Alamein, via Faul, via S. Antonio, via Chigi, via San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via San Pietro, via porta Fiorita, via Vico Squarano, via F. Boccacci, via Buon Pastore, Cassia sud, strada Filante, via Abate Lamberto, via Lazio, via Cadutella, piazza Donna Olimpia, piazza Nazionale, via L. Cadorna, piazza card. Piccolomini, via Doria, piazza M. Buratti (con sosta), via Umbria, strada Sammartinese, via Fleming, via M.llo Romiti, viale Diaz, porta Romana, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, piazza Martiri d'Ungheria, via Ser Monaldo, piazza della Trinità, via Maria Santissima Liberatrice, piazza San Faustino, via Signorelli, via del Pilastro, piazzale Gramsci, via Garbini, via A. Moro, piazza dei Caduti Aviazione Esercito, via della Palazzina, Cassia nord.

La versione integrale dell'ordinanza è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it. Ulteriori info sull'appuntamento di domenica 19 maggio a Viterbo: https://www.gentlemansride.com/rides/italy/viterbo.