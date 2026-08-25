DiVino Etrusco, la 20ª edizione parte con il segno positivo: decine di migliaia di visitatori

Il festival enogastronomico di Tarquinia riparte dal 27 al 29 agosto con oltre 50 cantine, degustazioni, musica, arte e cultura

25/08/2026 - 10:40



TARQUINIA – Parte con il segno positivo la ventesima edizione del DiVino Etrusco, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi della Tuscia. I primi quattro giorni della manifestazione, inaugurata il 20 agosto a Palazzo Vitelleschi, hanno fatto registrare decine di migliaia di presenze, confermando il forte richiamo esercitato dall'evento.

Dopo la prima parte della manifestazione, il festival tornerà protagonista nel centro storico di Tarquinia dal 27 al 29 agosto, con un programma che mette insieme enologia, gastronomia, cultura e spettacolo.

Sono oltre 50 le cantine presenti alla ventesima edizione, con le degustazioni curate dai sommelier della Fisar Tuscia Viterbese. Accanto ai vini della tradizionale Dodecapoli etrusca, quest'anno trovano spazio anche produzioni provenienti da Sardegna, Calabria e Sicilia. Un'apertura al Mediterraneo che richiama gli antichi rapporti commerciali e gli scambi culturali che caratterizzarono il mondo etrusco.

«Siamo molto soddisfatti dell'andamento di questa ventesima edizione del DiVino Etrusco, che conferma la forza di una manifestazione ormai profondamente legata a Tarquinia – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -. I numeri dei primi giorni ci restituiscono l'immagine di un evento capace di attrarre pubblico, valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche e, allo stesso tempo, promuovere il patrimonio storico e culturale della città».

Non solo vino nel programma della manifestazione. Ogni sera sono previsti concerti, installazioni artistiche, incontri culturali e letterari, mostre, spettacoli dal vivo e degustazioni guidate, in un percorso pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta del centro storico e del patrimonio di Tarquinia.

Spazio anche allo street food di qualità, con proposte gastronomiche pensate per abbinarsi ai vini protagonisti delle degustazioni.

L'organizzazione sottolinea inoltre il contributo garantito dalla Polizia Locale, dalle forze dell'ordine, dai volontari dell'Aeopc e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Tarquinia, impegnati nel supporto alla manifestazione.

Il DiVino Etrusco è promosso e organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e l'enogastronomo Carlo Zucchetti, con il patrocinio della Regione Lazio, ARSIAL, Provincia di Viterbo, Camera di Commercio Rieti-Viterbo e Ministero della Cultura – Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e con il supporto dell'associazione culturale Viva Tarquinia.

La ventesima edizione si prepara dunque al secondo fine settimana di appuntamenti, con l'obiettivo di proseguire il trend positivo registrato nei primi giorni e confermare il DiVino Etrusco come uno degli eventi capaci di unire promozione del territorio, cultura e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.