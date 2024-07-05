Diseguaglianze di genere: gli ostacoli, gli strumenti e le tutele per la parità di genere nel mondo del lavoro

Coordinamento donne e pari opportunità nel mondo del lavoro riflesse ne Lo Specchio di Eva

05/07/2024 - 11:34



VITERBO - Saranno la parità di genere e il coordinamento delle donne negli spazi di lavoro gli argomenti della Conferenza, totalmente gratuita e aperta a tutti, promossa dalle associazioni sindacali CISL Viterbo, CISL Viterbo- Coordinamento donne e FIDAPA-Viterbo.

L’incontro si terrà alle ore 10:00 del prossimo Lunedì 8 Luglio, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Consorziale di Viterbo in Viale Trento.

Verrà affrontata la tematica della parità di genere per mezzo di uno spazio di discussione, concepito per mettere insieme le idee e le azioni volte alla sensibilizzazione, al rispetto, al ruolo e all’integrazione della donna nei luoghi di lavoro.

Ad arricchire il tavolo di confronto vi sarà la presentazione del testo edito da Gambini dal titolo “Lo specchio di Eva- per una riflessione sulla violenza di genere”, a cura di Annamaria Apicella, Maria Della Volpe, Domenico Annunziato Modaffari.

All’incontro interverranno personalità illustri del panorama sindacale, come la Segretaria Generale della UST CISL di Viterbo Elisa Durantini, la Presidentessa FIDAPA BPW Viterbo Giuliana Ceso e Daniela Bocci Responsabile Coordinamento Donne CISL Viterbo.

Interverrà, inoltre, la Segretaria USR CISL del Lazio e Responsabile Coordinamento donne CISL del Lazio Rosita Pelecca, la quale si occuperà dell’intervento conclusivo dell’evento.

“Lo Specchio di Eva”, ricco di variegati contributi, offrirà spunti di riflessione sui quali interverranno le due coautrici del volume; Annunziata Staffieri esperta in “Diversità, equità ed inclusione” e Sabrina Arata Farris, già Consigliera di fiducia e membro CUG.