Discoteche chiuse e mascherina di sera in luoghi pubblici e affollati

Speranza: ''Segnale al Paese, bisogna tenere l'attenzione alta''. Salvini: ''Governo duro con gli italiani, debole con i clandestini''

16/08/2020 - 19:29



VITERBO - Le discoteche e le sale da ballo di tutta Italia dovranno chiudere. È l'esito del confronto tra il Governo e le Regioni che si è tenuto nel pomeriggio. I gestori dei locali, secondo quanto si apprende, riceveranno un sostegno economico.

Dalle 18 alle 6 del mattino scatta l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti, è un'altra delle novità emerse dall'incontro.

Speranza: ''Ripresa dei casi significativa''

''Propongo di firmare l'ordinanza perché la ripresa dei casi è significativa anche alla luce dei contagi nel contesto europeo''. È quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al vertice con le Regioni. Con l'ordinanza che impone lo stop alle discoteche su tutto il territorio nazionale, ha affermato ''diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l'attenzione''.

Salvini: ''Duri con gli italiani, deboli coi clandestini''

''Chiudono locali e negozi, terrorizzano e multano gli italiani, mettono a rischio migliaia di aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto anche oggi sono sbarcati in Sicilia più di 100 clandestini (quasi 10.000 fra luglio e agosto) e i contagi aumentano in gran parte per colpa di chi arriva dall'estero. Duri con gli italiani, deboli coi clandestini: governo di incapaci'' commenta il leader della Lega, Matteo Salvini.