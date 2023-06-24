Discarica di Monterazzano, Frontini: ''No all'ampliamento a servizio di tutto il Lazio''

La sindaca ha partecipato mercoledì alla prima conferenza dei servizi

24/06/2023 - 15:53



VITERBO - ''Mercoledì c’è stata la prima conferenza dei servizi sull’ampliamento della discarica di Monterazzano, di 960.000 mc. Ho partecipato personalmente ed ho espresso tutta la mia contrarietà e preoccupazione circa il parere dell’area rifiuti della Regione Lazio, arrivato il giorno prima, che autorizzava a patto che il nuovo invaso fosse a servizio di tutto il territorio regionale, e non solo della provincia di Viterbo, come invece sarebbe auspicabile. Ecco, questo è esattamente ciò che bisogna evitare, a tutti i costi''. Così la sindaca Frontini dopo la conferenza dei servizi in cui è arrivato un primo via libera all’ampliamento della discarica di Monterazzano. L’Area rifiuti della Regione Lazio ha infatti dato parere favorevole all’apertura di un quarto invaso. Un ampliamento da 960mila metri cubi.

''La premessa doverosa è che il parere del Comune è consultivo e che l’autorizzazione è regionale - spiega ancora la sindaca - Ciononostante, ci opporremo con tutti i mezzi a questo scenario, perché Viterbo e la Tuscia vanno difesi, in primis dai propri rappresentanti.

Ci saranno altre due riunioni prima della decisione definitiva: le istituzioni del territorio devono utilizzare questo tempo per impedire che Viterbo continui ad essere la discarica del Lazio e costruire un percorso virtuoso di chiusura del ciclo dei rifiuti, ognuno sul proprio territorio''.