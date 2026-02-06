Di Sorte: 'Per transizione energetica la Tuscia ha già dato suo contributo. Nostro territorio non più colonizzabile'

Le parole del primo cittadino di Bolsena Andrea di Sorte

06/02/2026 - 09:50



BOLSENA - 'C'è una parola che oggi dobbiamo avere il coraggio di pronunciare accanto al concetto di ambiente, ed è equilibrio – ha aperto con queste parole il sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte la presentazione del libro di Stefano Bellitto 'Economia e Ambiente', avvenuta sabato scorso proprio a Bolsena -. La transizione energetica non può trasformarsi in una nuova forma di colonizzazione territoriale, dove alcuni luoghi sono chiamati a sopportare tutto e altri quasi nulla'.

'La Tuscia ha già dato, molto di più di quanto fosse giusto chiedere. - ha proseguito il sindaco, parlando dei progetti di impianti rinnovabili presenti a nord del Lazio -. Qui si concentra una quantità enorme di impianti da fonti rinnovabili. Un territorio che, in rapporto alla popolazione e all'estensione, contribuisce ben oltre la media regionale e nazionale al fabbisogno energetico. Eppure si continua a considerarlo come uno spazio disponibile, o peggio ancora sacrificabile'.

'Invece il nostro è un paesaggio con una identità definita, che poggia su un’economia agricola, culturale e turistica – ha spiegato il sindaco ai tanti presenti –. Ma trovo profondo imbarazzo se poi penso al progetto della centrale geotermica di Castel Giorgio, a ridosso di un sistema idrogeologico delicatissimo. Oppure al caso blasfemo del progetto eolico Phobos di Orvieto, con pale alte oltre 150 metri: più alte del Duomo di Orvieto. O ancora il progetto eolico che andrebbe a deturpare i calanchi di Civita di Bagnoregio, uno dei paesaggi geomorfologici più fragili e iconici d'Italia'.

'Se qualcuno pensa che questo territorio, che abbraccia anche il sud della Regione Umbria, sia in vendita, o peggio ancora in svendita, si sbaglia di grosso – prosegue Di Sorte -. La transizione energetica o è condivisa, equilibrata e rispettosa dei territori, oppure non è sostenibile'.

La conclusione dell'intervento è un appello ed una promessa futura: 'Nei prossimi mesi saremo chiamati non solo come sindaci, ma come comunità intera, a dare segnali forti di dissenso verso qualcosa che non può cadere addosso sempre e solo a noi. Servirà il contributo di tutti, perché non abbiamo intenzione di essere ulteriormente sfruttati, vessati e privati del nostro punto di forza: la bellezza paesaggistica. Se i progetti andranno avanti e le autorizzazioni arriveranno, non esiteremo a mettere in campo qualsiasi forma di protesta coinvolgendo comitati e cittadini per tutelare il paesaggio, senza nessuna paura'.