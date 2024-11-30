Di-segni di Sostenibilità, la mostra organizzata da Orsolini con 46 architetti

I progettisti hanno lasciato la loro interpretazione di sostenibilità su mattonelle ceramiche prodotte e messe a disposizione dal brand Mirage

30/11/2024 - 22:03



ROMA - Quarantasei architetti, quarantasei mattonelle dipinte a mano e un’unica missione: reinterpretare il concetto di sostenibilità attraverso l’arte e il design.

È stato questo l’obiettivo della mostra “Di-segni di Sostenibilità”, organizzata da Orsolini in occasione dell’evento Edilsocialnetwork B-CAD 2024, fiera dedicata al mondo della casa, edilizia, architettura e design, a cui l’azienda ha preso parte come espositore e dove ha voluto portare un progetto speciale.

All’interno dello scenografico centro congressi “La Nuvola” di Roma, l’azienda di Vignanello ha allestito un’esposizione di opere d’arte nate dall’incontro tra architettura e tradizione artigianale.

Orsolini ha coinvolto 46 progettisti, sfidandoli a dar forma alla loro creatività su una superficie tanto semplice quanto rappresentativa del mondo della casa e delle finiture: la mattonella di gres porcellanato.

Sulle superfici ceramiche di 30x40 cm, prodotte e messe a disposizione dal brand Mirage, gli architetti hanno lasciato la loro interpretazione di sostenibilità: dall’uso consapevole delle risorse all’integrazione con l’ambiente, dalla rigenerazione dei materiali all’equilibrio tra estetica e funzionalità. Ogni mattonella si è trasformata in una tela, un “disegno” e allo stesso tempo un “segno” che parla di un futuro più responsabile e sostenibile.

«Con la mostra Di-segni di Sostenibilità. Le Mattonelle d’Architetto abbiamo voluto celebrare l’ingegno e la creatività degli architetti – racconta Giulia Orsolini, chief marketing officer e responsabile risorse umane di Orsolini –, invitando a riflettere sul ruolo dell’edilizia e del design nel plasmare un mondo più sostenibile».

COSTRUIRE LA SOLIDARIETÀ

Le Mattonelle d’Architetto sono piccoli oggetti d’arte ma soprattutto sono pezzi unici che i visitatori hanno potuto ammirare e anche acquistare a scopo benefico, lasciando a loro volta un segno tangibile di solidarietà.

Sono state 31 le opere vendute, al valore di 150 euro ciascuna, e l’intero ricavato di 4.650 euro è stato devoluto in beneficenza da Orsolini all’Associazione Peter Pan ODV di Roma che si occupa di fornire accoglienza, alloggio e sostegno ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie.

«Con questa mostra abbiamo trasformato l’arte e il design in un gesto concreto di supporto verso una causa socialmente rilevante. Crediamo molto nel nostro ruolo nella società e sul territorio come azienda del comparto casa e arredo ma anche come cittadini e siamo quindi molto orgogliosi della partecipazione e del bel risultato e certamente replicheremo l’iniziativa anche il prossimo anno», sottolinea Giulia Orsolini.

Anche Roberto Maniero, presidente Peter Pan ODV, ha espresso la sua soddisfazione e gratitudine: «Siamo felici di essere stati scelti come beneficiari della bellissima iniziativa Di-segni di Sostenibilità di Orsolini. Le nostre realtà hanno molto in comune, entrambi infatti ci occupiamo di case. Loro per la parte strutturale e di arredamento e noi di coloro che le abitano, le famiglie. Grazie a tutti coloro che hanno acquistato le meravigliose opere realizzate dagli architetti».

Durante i giorni della fiera, che ha attirato 30mila visitatori, molti hanno esplorato lo stand Orsolini e la mostra, tra questi anche Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e Politiche abitative del Comune di Roma, che ha espresso i suoi complimenti per l’iniziativa.

La direzione artistica e tecnica della manifestazione B-CAD ha valutato tutte le opere esposte e ha assegnato tre menzioni speciali alle mattonelle:

• Everything starts from a dot di Studio Noema architecture & graphic studio (Floriana Maracchia)

• La serra-giardino di Maria Acrivoulis

• Progettare voce del verbo amare di SDB architettura (Di Benedetto, Battaglia, De Pompeis)

Orsolini è una delle realtà della distribuzione specializzata di materiali edili, termoidraulica, pavimenti, bagni, cucine e infissi, più importanti e longeve d’Italia con i suoi 34 punti vendita presenti in sei regioni (Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise e Lombardia) e i suoi quasi 145 anni di storia. L’azienda è oggi una solida e affermata realtà con un fatturato di oltre 170 milioni di euro e più di 500 dipendenti. A novembre 2024 Orsolini è stata premiata con la Menzione Speciale “Un secolo di eccellenza” alla 27esima edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno 2024 come una delle cinque aziende italiane radicate in oltre un secolo di eccellenza e tradizione. Nel 2023 ha vinto per la terza volta il Confindustria Ceramica Distributor Award come Miglior Rivenditore d’Italia.