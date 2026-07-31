Deindustrializzazione, prorogato il bando da 100 milioni: più tempo per le imprese del distretto della ceramica

Domande fino al 28 novembre 2026. Sini (Apea): 'Grazie all'ingresso dei Comuni nel Consorzio Industriale del Lazio si aprono nuove opportunità di sviluppo e investimento'

31/07/2026 - 17:12



CIVITA CASTELLANA – Più tempo per accedere ai finanziamenti destinati al rilancio del comparto manifatturiero. È stato prorogato al 28 novembre 2026 il termine per la presentazione delle domande relative al Fondo per il contrasto alla deindustrializzazione, promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e gestito da Invitalia.

La misura mette a disposizione 100 milioni di euro destinati alle imprese dei territori che fanno parte del Consorzio Industriale del Lazio, rappresentando un'importante opportunità anche per il distretto della ceramica di Civita Castellana. Le richieste potranno essere presentate a partire dal 28 settembre.

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è Antonio Sini, presidente dell'Apea (Area produttiva ecologicamente attrezzata) del distretto ceramico, che evidenzia come il fondo sia destinato a sostenere interventi di potenziamento e riqualificazione delle unità produttive manifatturiere.

Le risorse potranno essere utilizzate per progetti di ammodernamento e ampliamento degli impianti, innovazione di prodotto e di processo, introduzione di tecnologie avanzate, digitalizzazione delle attività produttive, investimenti immateriali e riconversione verso modelli produttivi più sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico.

Il bando è rivolto alle imprese manifatturiere con sede nei Comuni aderenti al Consorzio Industriale del Lazio e prevede contributi a fondo perduto fino a 300 mila euro, che potranno coprire anche il 100% delle spese ammissibili sostenute tra l'8 maggio 2024 e il 31 dicembre 2028.

Tra gli interventi finanziabili figurano l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, beni materiali e immateriali, oltre alle opere murarie e impiantistiche strettamente collegate ai progetti di investimento.

Secondo Sini, il risultato è stato reso possibile grazie all'ingresso di tutti i Comuni del distretto nel Consorzio Industriale del Lazio, un passaggio che consente oggi alle aziende del territorio di accedere a strumenti di finanziamento strategici e di rafforzare la competitività del comparto.

Il presidente dell'Apea guarda inoltre ai prossimi obiettivi: già da settembre prenderà il via un lavoro con i Comuni per la riperimetrazione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), con l'intento di estendere le agevolazioni a una parte sempre più ampia del distretto, favorendo nuovi investimenti e aumentando l'attrattività del territorio per le imprese.