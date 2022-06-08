Degrado dellecosistema del lago di Vico, la dott. Litta incontra l'ISDE di Viterbo

Oggetto dell'incontro gli interventi necessari per rifornire l'acqua potabile a Ronciglione e Caprarola

08/06/2022 - 11:21



VITERBO - Martedì 7 giugno 2022, presso la sede della Regione Lazio, la dottoressa Antonella Litta referente dell’Associazione medici per l’ambiente - ISDE di Viterbo ha incontrato la nuova garante al Servizio idrico integrato avv. Manuela Veronelli. Oggetto dell’incontro il degrado dell’ecosistema del lago di Vico e gli interventi urgenti e necessari per rifornire di acqua potabile le popolazioni di Ronciglione e Caprarola. Nell’incontro affrontate anche le problematiche sanitarie derivanti dalla presenza di arsenico nelle acque ad uso potabile.

Un’ampia documentazione è stata messa a disposizione della garante che ha assicurato il suo interessamento per una soluzione di quanto esposto.

In allegato una sintesi degli argomenti affrontati nell’incontro.

Nota per la stampa a cura dell’Associazione medici per l’ambiente- Isde di Viterbo