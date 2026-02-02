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Dal 1° febbraio è cambiata la validità delle prescrizioni per visite ed esami
Le impegnative non dureranno più 180 giorni, tempi diversi in base allurgenza
02/02/2026 - 07:02

VITERBO - Dal ieri 1° febbraio 2026, la Regione Lazio, per favorire l’erogazione di visite ed esami specialistici entro i tempi previsti, cambia la validità delle impegnative (ricette) per prenotare visite ed esami.

Nel sistema attuale, tutte le impegnative erano valide per 180 giorni, ma da febbraio, la validità cambia a seconda della classe di priorità indicata dal medico nell’impegnativa.

Questi sono i nuovi tempi entro cui effettuare la prenotazione:

U (Urgente): da prenotare entro 10 giorni;

B (Breve): da prenotare entro 20 giorni;

D (Differibile): da prenotare entro 40 giorni visite / 70 giorni prestazioni;

P (Programmata): da prenotare entro 130 giorni.

La validità della ricetta riguarda il momento della prenotazione, non il giorno in cui viene effettuata la prestazione.

Se non si prenota entro i tempi indicati, la ricetta scade e non è più utilizzabile.

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