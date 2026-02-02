VITERBO - Dal ieri 1° febbraio 2026, la Regione Lazio, per favorire l’erogazione di visite ed esami specialistici entro i tempi previsti, cambia la validità delle impegnative (ricette) per prenotare visite ed esami.
Nel sistema attuale, tutte le impegnative erano valide per 180 giorni, ma da febbraio, la validità cambia a seconda della classe di priorità indicata dal medico nell’impegnativa.
Questi sono i nuovi tempi entro cui effettuare la prenotazione:
U (Urgente): da prenotare entro 10 giorni;
B (Breve): da prenotare entro 20 giorni;
D (Differibile): da prenotare entro 40 giorni visite / 70 giorni prestazioni;
P (Programmata): da prenotare entro 130 giorni.
La validità della ricetta riguarda il momento della prenotazione, non il giorno in cui viene effettuata la prestazione.
Se non si prenota entro i tempi indicati, la ricetta scade e non è più utilizzabile.
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