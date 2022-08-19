ORTE - ''Tra gli interventi infrastrutturali che la Regione intende avviare vi è il ripristino di 86 chilometri di ferrovia della linea Orte - Civitavecchia che connetterà il porto di Civitavecchia con l’interporto di Orte''.
Nella delibera con la quale la Regione Lazio ha approvato lo schema di accordo con Trenitalia per l’avvio di un servizio sperimentale della durata di un anno per l’alta velocità Orte-Roma, si parla anche della riapertura della ferrovia Orte-Civitavecchia. Insomma, un altro segnale positivo dopo l’annuncio nelle scorse settimane da parte del vice presidente del Consiglio regionale Daniele Leodori dello stanziamento di un finanziamento di 350 milioni di euro, destinato al medesimo scopo. La riattivazione della linea entra per la prima volta all’interno di un atto amministrativo regionale, come un fattore in grado di contribuire al successo del servizio stesso dell'alta velocità a Orte.
''Il porto di Civitavecchia – sta scritto ancora nel documento - rappresenta il maggior nodo italiano per il traffico turistico crocieristico e tale intervento, pertanto, potrà concorrere ad aumentare il bacino potenziale di utenti di Orte con riferimento al servizio di Alta Velocità che si intende attivare''.