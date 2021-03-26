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Cuba come spunto di riflessione per il tema della sanità pubblica
Lunedì 29 Marzo alle 17:30 è prevista una conferenza online riguardante il vaccino per il Covid-19
26/03/2021 - 15:49

VITERBO - Lunedi 29 Marzo alle 17.30 la Federazione di Viterbo del Partito della Rifondazione Comunista (Sinistra Europea) organizza un seminario online per capire meglio come funziona la sanità cubana che nonostante il criminale embargo degli Stati Uniti è riuscita a contenere il virus ed a produrre un vaccino pubblico e sovrano.

L'esempio cubano può fornire degli spunti di riflessione per opporsi alla progressiva demolizione della sanità pubblica italiana. Ne discutono:

- Rossella Francioni (Biologa e coautrice del libro 'CUBA: MEDICINA, SCIENZA E RIVOLUZIONE'),

- Giorgio Demurtas (Responsabile sanità Prc Federazione Viterbo),

- Francesco Palmegiani (Segretario regionale FP CGIL).

- Conclusioni di Rosa Rinaldi (Responsabile nazionale sanità Prc).

- Modera Roberta Leoni (docente, Segretaria provinciale Prc).




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