''Covid, indennità di 370 euro a tutto il personale sanitario''

Siglato accordo in Regione. Soddisfatti Mario Malerba e Lamberto Mecorio (Uil)

12/06/2020 - 21:53



Riceviamo e pubblichiamo.

VITERBO - Avevamo più volte detto che il primo accordo siglato in Regione Lazio sul premio Covid agli operatori sanitari era insufficiente e riduttivo poiché divideva in sole due fasce A e B il personale che ne avrebbe beneficiato, lasciando fuori la stragrande maggioranza dei dipendenti.

Finalmente la mobilitazione regionale, in ogni Asl ha prodotto il risultato, riconoscendo, con un accordo siglato questa mattina con la Regione Lazio, una indennità di 370 euro a tutto il personale. Non solo. Si riapre quella trattativa, che in ogni Asl era mancata, per individuare criteri e servizi in modo trasparente e costruttivo che deve concludersi entro due mesi per assegnare l’indennità COVID.

Con questo accordo anche la nostra Regione si colloca tra le altre regioni che hanno dimostrato sensibilità e riconoscimento a tutto il personale che, in maniera diversa, è stato partecipe a contrastare questa inaspettata pandemia.

CISL FP UIL FPL

Mario Malerba Lamberto Mecorio