Cosmos, al teatro dellUnione per la stagione Danza

Domenica 18 gennaio alle ore 18.00 un viaggio tra immaginazione e scienza

15/01/2026 - 14:45



VITERBO - Il Comune di Viterbo e ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, presentano per la stagione di danza, domenica 18 gennaio alle ore 18.00, Cosmos – Un viaggio tra immaginazione e scienza, produzione Evolution Dance Theater, direzione artistica e coreografie di Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia, con Giulia Pino, Fabiana Serrone, Giulia Antonucci, Nadessja Casavecchia, Diego Ottaviani, Matteo Vairo, Francesco Parisi, Anthony Heinl.

Cosmos, il nuovo spettacolo di Evolution Dance Theater, è un invito a intraprendere un viaggio straordinario attraverso mondi sconosciuti, dove la scienza si dissolve per lasciare spazio alla potenza dell'immaginazione. In caduta libera tra immensità e solitudine, la notte eterna dello spazio intergalattico si popola di stelle e pianeti che appaiono luminosi e seducenti. Paesaggi lontani, pervasi da armonia e bellezza, sembrano voler dar forma ai nostri sogni più audaci, mentre creature ipnotiche e immaginifiche si muovono sinuose tra luce e oscurità. Questo vagabondare senza confini ci riporta infine sul nostro fragile e prezioso pianeta, un piccolo mondo sperduto nell'immensità del cosmo, che risuona con il desiderio di connessione e meraviglia.